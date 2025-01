Interparfums: chiffre d'affaires 880,5 ME en 2024 (+10,3 %) information fournie par Cercle Finance • 23/01/2025 à 08:05









(CercleFinance.com) - Avec un chiffre d'affaires trimestriel à nouveau supérieur à 200 ME, Interparfums atteint ses objectifs sur l'ensemble de l'année : le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 s'élève à 880,5 ME, en hausse de 10,3 % à devises courantes et constantes par rapport à l'exercice 2023.



En Amérique du Nord, l'activité reste bien orientée en 2024 avec un chiffre d'affaires de 332 ME.



L'Amérique du Sud poursuit sa tendance positive avec une croissance de 13 % en 2024, soutenue par la reprise de la distribution des parfums Lacoste et la solidité des parfums Montblanc.



La tendance globale reste positive à Singapour et au Japon mais également en Chine (+18 %).



L'Europe de l'Est a renoué avec la croissance en 2024. Grace à une hausse des ventes de 40 % au 2nd semestre 2024 et l'Europe de l'Ouest affiche une croissance de près de 25 % sur l'ensemble de l'année 2024.



La France affiche une très belle performance, supérieure aux anticipations, principalement grâce aux marques Rochas et Jimmy Choo, évolution confortée par la reprise très positive de la distribution des parfums Lacoste.



Le Moyen Orient souffre toujours des répercussions des conflits existants dans la zone et d'une réduction du nombre de points de vente sur de nombreux marchés, mais l'activité reste néanmoins positive grâce aux parfums Montblanc, Jimmy Choo et Lacoste.





