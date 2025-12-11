La filière sport pèse 2,7% du PIB français, selon une étude BPCE

Les crampons d'un joueur et un ballon de football lors d'un match à Metz le 28 novembre 2025 ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

La filière sport pèse 2,7% du PIB français, estime le groupe bancaire BPCE, qui souligne que les entreprises du secteur ont bénéficié des JO-2024 et met aussi en avant le rôle "pilier" des communes dans le financement du sport.

En 2024, le secteur du sport totalisait 147.000 entreprises, un nombre en forte croissance de 31% par rapport à 2019, pour un chiffre d'affaires de 80 milliards d'euros, selon le quatrième Observatoire de l'économie du sport publié jeudi par BPCE.

Sont pris en compte aussi bien les industriels fabriquant du matériel sportif, les entreprises louant des skis et celles impliquées dans la construction ou la maintenance d'installations, tout comme l'enseignement, le coaching ou encore les salles de sport.

La majorité de ces 147.000 entreprises (soit 121.500) sont des micro-structures sans salariés, au faible poids économique. A l'inverse, les 22.000 TPE employeuses et les 4.000 structures les plus importantes du secteur concentrent l'essentiel du chiffre d'affaires.

Du côté de l'Etat et des collectivités territoriales, les dépenses publiques dans le sport sont estimées à plus de 24 milliards d'euros l'an dernier, ventilées entre les équipements sportifs, les salaires des professeurs de sport ou le soutien aux associations.

Les communes "sont les piliers" de ce financement territorial du sport, avec 9,7 milliards d'euros dépensés à elles seules, alors que "le parc vieillissant de certaines infrastructures constitue un des principaux défis, en particulier pour les piscines", note cet observatoire.

Au total, l'économie du sport "représente une activité de 78 milliards d'euros, soit 2,7% du PIB", estime le groupe bancaire mutualiste, dont 61 milliards correspondent à la consommation effective des ménages - soit l'achat d'articles de sport ou de billetterie pour des matchs, les licences en clubs et abonnements dans des salles, ou encore les paris sportifs.

"2,7% du PIB, c'est un peu plus que ce que nous avions estimé les années précentes, avec un effet Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024 à l'évidence", a résumé lors d'un point presse José Bardaji, directeur des études et prospective du groupe BPCE.

Cette "approche comptable" est cependant "réductrice" estime la banque, car elle ne prend notamment pas en compte le bénévolat, pourtant "cheville ouvrière du monde sportif: il y a 3,5 millions de bénévoles dans les associations sportives, et au moins 73% du volume de travail dans les associations sportives se concentre dans le bénévolat, c'est beaucoup plus que dans n'importe quel autre secteur associatif", relève Julien Laugier, économiste de BPCE.