Interparfums: accord de licence avec Longchamp 22/07/2025









(Zonebourse.com) - Interparfums fait part de la signature avec Longchamp, maison parisienne née en 1948, d'un accord de licence parfums mondial et exclusif à compter de ce jour jusqu'au 31 décembre 2036, un premier lancement étant prévu en 2027.



Dans le cadre de cet accord, Interparfums assurera la création, la production et la distribution de lignes de parfums dans les points de vente de la marque Longchamp et en distribution sélective (grands magasins, parfumeries et duty free).



'La reconnaissance de la maison, les codes originaux de sa maroquinerie, et plus récemment de sa mode, sont des atouts pour développer avec succès des

lignes de parfumerie', commente le PDG d'Interparfums, Philippe Benacin.





