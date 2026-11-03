International Workplace s'offre un bureau au sommet, la saignée d'Alstom se poursuit

International Workplace grimpe en Bourse à la suite d'une publication convaincante. Drax bondit après un accord avec Brookfield et Radiant. Alstom décroche à la suite d'une série de dégradations dans le sillage du désastre de la veille. Zalando recule après des publications mitigées.

Actions en hausse

International Workplace ( 8,9%) : le spécialiste des espaces de travail flexibles, des bureaux équipés et du coworking s'envole après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel de 1,03 MdUSD, contre 947 MUSD un an plus tôt. Le groupe continue de viser une croissance d'au moins 4% des revenus de ses sites détenus en propre.

Drax ( 8,8%) : le producteur britannique d'énergie renouvelable bondit après avoir conclu un accord avec Brookfield et Radiant pour développer un centre de données au Royaume-Uni. Drax apportera les terrains et ses capacités de production d'énergie, Radiant son expertise des infrastructures d'intelligence artificielle et Brookfield les capitaux nécessaires. Selon Will Gardiner, directeur général de Drax, le projet pourrait devenir l'un des plus grands centres de données du pays.

Bayer ( 5,7%) : le géant allemand de la santé et de l'agrochimie profite de ses résultats trimestriels pour relever ses objectifs annuels. Il vise désormais une marge d'EBITDA hors éléments exceptionnels comprise entre 25% et 27%, contre 23% à 25% précédemment.

bioMérieux ( 4,1%) : le spécialiste français du diagnostic des maladies infectieuses progresse après avoir publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au troisième trimestre. Le groupe ajuste son objectif de résultat opérationnel courant, mais confirme viser une croissance organique annuelle des ventes comprise entre 3% et 5%.

Philips ( 3,3%) : le groupe néerlandais de technologies médicales dépasse les attentes au troisième trimestre et annonce un accord de principe aux Etats-Unis concernant Respironics. Son Ebita ajusté progresse de 7,2%, à 569 MEUR, contre un consensus de 522 MEUR fourni par l'entreprise.

Rubis ( 2,8%) : le distributeur français d'énergie profite de la hausse de ses volumes et de ses marges, dans un contexte de renchérissement du pétrole. Son chiffre d'affaires bondit de 44% sur un an au troisième trimestre, à 2,28 MdsEUR. Le groupe confirme également ses perspectives d'EBITDA pour 2026.

Actions en baisse

Alstom (-7,6%) : l'équipementier ferroviaire français poursuit sa chute après son sévère avertissement sur résultats, qui entraîne une série de dégradations d'analystes. JPMorgan abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "neutre" et ramène son objectif de cours de 28 à 15,60 EUR. Citi, également à "neutre", divise sa cible par deux, à 14 EUR.

Zalando (-5,2%) : le distributeur allemand de mode en ligne recule malgré un chiffre d'affaires trimestriel légèrement supérieur aux attentes, soutenu notamment par l'utilisation d'agents d'intelligence artificielle. Les investisseurs retiennent surtout la déception sur la marge brute.

BioArctic (-4,3%) : la biotech suédoise est pénalisée par la décision de Novartis de mettre fin à leur accord sur la technologie BrainTransporter, après l'abandon du programme concerné. L'impact financier devrait rester limité, BioArctic conservant le paiement initial de 30 MUSD. La nouvelle provoque néanmoins des dégagements sur le titre.

Geberit (-4,3%) : le fabricant suisse d'équipements sanitaires cède du terrain malgré des résultats sur neuf mois légèrement supérieurs aux attentes, un chiffre d'affaires trimestriel de 823,9 MCHF et des objectifs annuels confirmés. Jefferies, toujours positif sur le dossier, souligne toutefois que "les inquiétudes s'étaient accentuées concernant les précédentes prévisions de marge", sur fond d'inflation des coûts et de ventes moins dynamiques chez les concurrents.

Anglo American (-3,7%) : le groupe minier britannique souffre du retard pris dans la vente de ses activités de nickel au Brésil à MMG. La Commission européenne a ouvert une enquête approfondie de phase II sur l'opération, dont la date butoir est repoussée du 31 octobre au 31 décembre.

Clariant (-3,5%) : le chimiste suisse de spécialités recule après avoir publié un bénéfice opérationnel ajusté inférieur aux attentes au troisième trimestre. Les volumes de sa division Catalysts restent pénalisés par le conflit au Moyen-Orient. Le chiffre d'affaires, à 968,8 MCHF, dépasse néanmoins le consensus.