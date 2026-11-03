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International Paper fixe des objectifs financiers pour la nouvelle société DS Smith en vue de sa scission
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 08:54

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

International Paper IP.N a présenté mardi les objectifs financiers de DS Smith, la société indépendante issue de la scission de son activité d’emballage en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, et a indiqué que cette scission se déroulait comme prévu et devrait être finalisée dans le délai de 12 à 15 mois, voire plus tôt.

* La nouvelle société DS Smith regroupe les anciennes activités EMEA de l’ancienne DS Smith, qu’International Paper a rachetée pour 7,2 milliards de dollars en 2025, avec les propres actifs d’emballage d’International Paper dans la zone EMEA, formant ainsi un opérateur paneuropéen spécialisé dans l’emballage en carton ondulé

* La nouvelle société vise des économies de coûts annuelles d’environ 480 millionsd’euros (soit environ 537 millions de dollars), d’ici fin 2027, et sera cotée sur le marché principal de la Bourse de Londres, avec une cotation secondaire à New York.

* La nouvelle entité prévoit de faire passer sa marge bénéficiaire de base, qui se situe actuellement entre 9% et 10%, aux alentours de 15-16% à moyen terme, et de générer des flux de trésorerie nettement plus importants

* Pour 2026, le résultat opérationnel de DS Smith devrait se situer entre 730 et 780 millions d’euros

* International Paper envisage également la cession de son activité d’emballage dans la région EMEA comme alternative à la scission, ayant indiqué le mois dernier qu’elle était en pourparlers préliminaires avec des acquéreurs potentiels à la suite de démarches non sollicitées

(1 dollar = 0,8937 euro)

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