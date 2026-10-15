International Paper est en pourparlers avec des soumissionnaires concernant son activité d'emballage dans la région EMEA

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International Paper IP.N a annoncé jeudi être en pourparlers avec des acquéreurs potentiels concernant son activité d’emballage en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, à la suite de démarches non sollicitées, ouvrant ainsi une alternative à la scission prévue de cette unité.

Le fabricant de papier et d’emballages a précisé que le processus de vente en était à ses débuts et qu’il n’y avait aucune certitude qu’un accord soit conclu. L’entreprise poursuit son projet de scission tout en évaluantla vente potentielle.

L'action International Paper a progressé d'environ 8%.

Cette annonce fait suite à un article du Financial Times citant des sources proches du dossier, selon lesquelles les sociétés de capital-investissement Lone Star et Atlas Holdings étudiaient des offres distinctes pour cette activité, dont la valorisation pourrait être inférieure à 6 milliards de dollars.

Atlas Holdings n’a pas répondu à une demande de commentaires de Reuters et Lone Star a refusé de s’exprimer.

International Paper avait annoncé en janvier son intention de se scinder en deux sociétés cotées en bourse en cédant ses activités EMEA, et que l’entité issue de cette scission devrait être cotée à Londres et à New York.

Elle avait alors précisé que les activités EMEA regrouperaient les opérations menées dans la région issues de DS Smith, acquise l’année dernière pour 7,2 milliards de dollars, et d’International Paper .

Aucune garantie ne peut être donnée quant au calendrier définitif ou à la structure de la scission proposée des activités EMEA, a déclaré la société jeudi.

International Paper, qui représente environ un tiers du marché nord-américain de l’emballage en carton ondulé, est confrontée à une demande atone en raison de la faiblesse des dépenses de consommation et du marché immobilier .

En juillet, la société n’a pas répondu aux attentes de Wall Street concernant son chiffre d’affaires du deuxième trimestre et a revu à la baisse la fourchette haute de ses prévisions de bénéfices annuels, tout en procédant à une restructuration de ses activités.