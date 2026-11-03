International Flavors & Fragrances recule alors que ses prévisions de chiffre d'affaires annuel sont inférieures aux estimations

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3 novembre - ** L'action du fabricant d'ingrédients alimentaires International Flavors & Fragrances ( IFF.N ) a reculé de 3 % à 89,40 dollars lors des négociations après clôture

** La société prévoit un chiffre d’affaires annuel largement inférieur aux estimations, pénalisée par un environnement macroéconomique difficile

** « Nous nous attendons à ce que la rentabilité du quatrième trimestre soit en baisse, en particulier dans le secteur Santé et Biosciences, en raison de la hausse des coûts ainsi que des réinvestissements visant à renforcer l’activité », a déclaré le directeur général Erik Fyrwald

** La société table désormais sur un chiffre d’affaires pour l’exercice 2026 compris entre 7,5 et 7,6 milliards de dollars, contre des estimations de 7,60 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** La société a toutefois dépassé les estimations de chiffre d’affaires du troisième trimestre, grâce à une demande résiliente dans toutes ses divisions

** À la clôture d’hier, le titre IFF affichait une hausse d’environ 37 % depuis le début de l’année