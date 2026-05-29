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International Flavors and Fragrances a accepté de céder son activité d'ingrédients alimentaires dans le cadre d'une transaction de 4 milliards de dollars
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 13:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés du communiqué et du contexte)

International Flavors & Fragrances IFF.N a annoncé vendredi avoir conclu un accord pour céder son activité d'ingrédients alimentaires à la société de capital-investissement CVC Capital Partners, dans le cadre d'une transaction valorisant cette division à environ 4 milliards de dollars, alors que le fabricant d'arômes réduit son portefeuille afin d'améliorer sa rentabilité.

IFF cherche à se recentrer sur ses activités de parfumerie et de santé, les dépenses des consommateurs en matière de santé et de bien-être restant soutenues. La division ingrédients alimentaires d'IFF fabrique des émulsifiants, des édulcorants et des pâtes.

L'année dernière, la société a cédé son activité de solutions pharmaceutiques au fabricant français d'ingrédients d'origine végétale Roquette, dans le cadre d'une transaction évaluée à 2,85 milliards de dollars.

Les entreprises agroalimentaires s'attachent à rationaliser leurs activités pour s'adapter à l'évolution des goûts des consommateurs, ces derniers se tournant vers des produits moins chers ou optant pour des alternatives plus saines. L'adoption croissante de médicaments amaigrissants coupe-faim a encore accéléré les changements dans les habitudes alimentaires. Le fabricant de la sauce Frank's RedHot, McCormick MKC.N , a accepté en avril de fusionner avec la division alimentaire d'Unilever ULVR.L , propriétaire de la mayonnaise Hellmann's. Cette fusion donnera naissance à un géant des sauces et des épices pesant 65 milliards de dollars. Quelques jours plus tard, Unilever a annoncé son intention d'acquérir la marque américaine de compléments alimentaires Grüns , afin de se concentrer davantage sur les produits de bien-être et de beauté.

C'est le Wall Street Journal qui a été le premier à faire état de cette opération, dont la finalisation est prévue à la fin du deuxième trimestre 2027.

Les actions d'IFF ont progressé d'environ 2 % en pré-ouverture. La société affiche une capitalisation boursière d'environ 19,9 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Fusions / Acquisitions

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