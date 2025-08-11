 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 711,60
-0,41%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Intermex s'envole grâce à l'accord de rachat de 500 millions de dollars conclu avec Western Union
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 11:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août -

** Les actions d'International Money Express IMXI.O , mieux connue sous le nom d'Intermex, ont bondi de 56 % à 14,49 $ avant le marché

** Western Union WU.N achètera IMXI dans le cadre d'une transaction de 500 millions de dollars en espèces; WU en hausse de 1,4 % à 8,15 $

** WU offre 16 $ par action IMXI, soit une prime de 72,4 % par rapport à la clôture de vendredi

** L'opération renforce la présence de WU dans le secteur de la vente au détail aux États-Unis et lui permet d'accroître sa présence dans les régions à forte croissance d'Amérique latine

** IMXI a exploré des alternatives stratégiques l'année dernière, mais a suspendu en 2025

** La valorisation est bien inférieure à d'autres transactions dans le domaine de la fintech mais reflète probablement les défis géopolitiques dans les corridors entre les États-Unis et l'Amérique latine, la taxe de 1 % à venir sur les envois de fonds en espèces et les incertitudes persistantes dans le canal de vente au détail traditionnel - William Blair ** Depuis le début de l'année, à la dernière clôture, IMXI a baissé de 55,5 % par rapport à WU qui a baissé de 24 %

Valeurs associées

INTL MONEY EXPS
9,2800 USD NASDAQ +0,43%
THE WESTERN UNIO
8,045 USD NYSE +0,63%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank