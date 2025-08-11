Intermex s'envole grâce à l'accord de rachat de 500 millions de dollars conclu avec Western Union

11 août -

** Les actions d'International Money Express IMXI.O , mieux connue sous le nom d'Intermex, ont bondi de 56 % à 14,49 $ avant le marché

** Western Union WU.N achètera IMXI dans le cadre d'une transaction de 500 millions de dollars en espèces; WU en hausse de 1,4 % à 8,15 $

** WU offre 16 $ par action IMXI, soit une prime de 72,4 % par rapport à la clôture de vendredi

** L'opération renforce la présence de WU dans le secteur de la vente au détail aux États-Unis et lui permet d'accroître sa présence dans les régions à forte croissance d'Amérique latine

** IMXI a exploré des alternatives stratégiques l'année dernière, mais a suspendu en 2025

** La valorisation est bien inférieure à d'autres transactions dans le domaine de la fintech mais reflète probablement les défis géopolitiques dans les corridors entre les États-Unis et l'Amérique latine, la taxe de 1 % à venir sur les envois de fonds en espèces et les incertitudes persistantes dans le canal de vente au détail traditionnel - William Blair ** Depuis le début de l'année, à la dernière clôture, IMXI a baissé de 55,5 % par rapport à WU qui a baissé de 24 %