InterDigital en hausse après des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes et des prévisions de bénéfices optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Le titre d'InterDigital IDCC.O , société spécialisée dans la recherche en technologies sans fil et l'octroi de licences de brevets, a atteint son plus haut niveau depuis près de sept semaines, affichant une hausse de 8,1% à 346,55 dollars

** La société prévoit un BPA ajusté compris entre 1,72 et 1,98 dollar pour le quatrième trimestre, soit un chiffre supérieur aux estimations des analystes (1,71 dollar), selon les données compilées par LSEG

** Elle annonce un BPA ajusté de 3,11 dollars au troisième trimestre, supérieur aux prévisions de 1,34 dollar

** La société annonce un chiffre d’affaires de 193,4 millions de dollars au troisième trimestre, dépassant également les prévisions de 156,6 millions de dollars

** Les cinq sociétés de courtage couvrant le titre lui attribuent la recommandation “acheter” ou supérieure, avec un objectif de cours médian de 463,46 dollars

** À la clôture d'hier, le titre avait progressé de 0,7% depuis le début de l'année, contre une hausse de 14,2% pour l'indice Nasdaq Composite .IXIC