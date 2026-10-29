 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

InterDigital en hausse après des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes et des prévisions de bénéfices optimistes
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 15:08

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Le titre d'InterDigital IDCC.O , société spécialisée dans la recherche en technologies sans fil et l'octroi de licences de brevets, a atteint son plus haut niveau depuis près de sept semaines, affichant une hausse de 8,1% à 346,55 dollars

** La société prévoit un BPA ajusté compris entre 1,72 et 1,98 dollar pour le quatrième trimestre, soit un chiffre supérieur aux estimations des analystes (1,71 dollar), selon les données compilées par LSEG

** Elle annonce un BPA ajusté de 3,11 dollars au troisième trimestre, supérieur aux prévisions de 1,34 dollar

** La société annonce un chiffre d’affaires de 193,4 millions de dollars au troisième trimestre, dépassant également les prévisions de 156,6 millions de dollars

** Les cinq sociétés de courtage couvrant le titre lui attribuent la recommandation “acheter” ou supérieure, avec un objectif de cours médian de 463,46 dollars

** À la clôture d'hier, le titre avait progressé de 0,7% depuis le début de l'année, contre une hausse de 14,2% pour l'indice Nasdaq Composite .IXIC

Valeurs associées

INTERDIGITAL
328,9900 USD NASDAQ +2,63%
NASDAQ Composite
26 195,59 Pts Index Ex -1,33%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 970 +1,05%
TOTALENERGIES
84,6 +1,20%
2CRSI
26,8 -2,62%
Pétrole Brent
113,87 -0,41%
SOITEC
133 +8,04%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank