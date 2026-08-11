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InterContinental Hotels délaissé après sa publication semestrielle
information fournie par AOF 11/08/2026 à 09:39
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(Zonebourse.com) - InterContinental Hotels recule de 2,5% vers 151,6 USD à Londres, les investisseurs ne se satisfaisant ni d'un BPA ajusté supérieur aux attentes au 1er semestre 2026, ni d'un ralentissement de la croissance du RevPAR au 2e trimestre plus faible que prévu.

Au 1er semestre, la chaîne hôtelière a vu son BPA ajusté croître de 13% à 274,7 cents, battant de 4% le consensus, mais son profit opérationnel n'a augmenté que de 10% à 665 MUSD, un niveau inférieur de 1% à l'estimation moyenne des analystes, pour un chiffre d'affaires en hausse de 7% à 1 255 MUSD, en ligne avec les attentes.

Sur le seul 2e trimestre, elle revendique une croissance du RevPAR (revenu par chambre disponible, un indicateur clé dans le secteur de l'hôtellerie) de 3,5%, une progression en ralentissement par rapport à celle de 4,4% du trimestre précédent, mais supérieure à celle de 2,9% qu'anticipait le consensus.

Dans le détail, cette progression du RevPAR meilleure que prévu a été portée principalement par l'Amérique du Nord ( 5,4%), dont la vigueur a largement compensé des augmentations plus poussives dans la zone EMEAA ( 0,6%) et en Grande Chine ( 0,8%).

Jefferies reste à l'achat

S'il estime que ce dépassement du consensus au niveau du RevPAR était en fait largement anticipé, Jefferies juge favorablement la publication du groupe britannique, et réaffirme sa recommandation "achat" sur le titre, ainsi que son objectif de cours de 195 USD.

Dans sa note de réaction, le broker américain pointe aussi une accélération de la croissance nette des chambres, à 5% au 2e trimestre contre 4,7% au 1er trimestre, ainsi qu'une solide génération de free cash-flow ajusté, en hausse de 19% à 360 MUSD.

"Les perspectives pour l'exercice sont réitérées, soutenant nos attentes et celles du consensus d'une accélération de la croissance nette des chambres et d'une hausse du BPA ajusté dans le haut de l'algorithme de croissance à moyen terme de 12 à 15%", ajoute Jefferies.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 11/08/2026 à 09:39:00.

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