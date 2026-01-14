Interactive Brokers estime que les paris sur les élections américaines de mi-mandat devraient favoriser la croissance de sa plateforme

Les marchés de prédiction, illégaux jusqu'en 2024, sont en plein essor

L'administration Trump a assoupli la réglementation

Peterffy est optimiste sur le marché des prédictions, même si les rivaux prolifèrent

Alors que les Américains parient sur les élections de mi-mandat en novembre, le fondateur et président d'Interactive Brokers IBKR.O , Thomas Peterffy, a déclaré qu'il s'attendait à ce que la croissance s'accélère cette année pour la plateforme de marchés prédictifs que sa société a lancée en 2024.

Le marché des prédictions de la plateforme de courtage en ligne, ForecastEx, permet aux investisseurs d'acheter des contrats "oui" ou "non" sur des questions allant des indicateurs économiques aux élections en passant par le climat.

Peterffy a déclaré à Reuters lors d'une interview qu'en 2026, Interactive Brokers cherchera à intégrer plus étroitement son offre de paris avec ses autres services, y compris les nouveaux produits qu'il pourrait lancer cette année.

"Nos clients seront mieux informés lorsqu'ils verront les prévisions, en ce qui concerne les sujets qui sont pertinents pour les entreprises et les industries dans lesquelles ils investissent ou dans les industries dans lesquelles ils doivent alléger leurs investissements", a déclaré M. Peterffy, l'un des 25 hommes les plus riches du monde, selon Forbes, qui évalue sa valeur nette à environ 82 milliards de dollars.

"Le fait de considérer l'ensemble des évolutions futures donne à nos clients un avantage sur les autres courtiers qui ne disposent pas d'une gamme complète de produits que les clients peuvent consulter", a-t-il ajouté.

Les plateformes de marchés de prédiction ont connu un essor depuis que le président Donald Trump a entamé son dernier mandat et que son administration a assoupli les réglementations sur le secteur. Les paris sur des événements tels que les élections étaient illégaux jusqu'en 2024, date à laquelle un tribunal fédéral américain a rejeté une règle de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) qui interdisait les paris sur les élections aux États-Unis.

L'ÉLAN DES ÉLECTIONS DE MI-MANDAT Depuis l'abrogation de la réglementation, les marchés de prédiction se sont développés à une vitesse fulgurante. En octobre, Intercontinental Exchange ICE.N , qui possède et exploite la Bourse de New York, a investi jusqu'à 2 milliards de dollars dans Polymarket . Kalshi, un autre acteur du marché des prévisions à croissance rapide, a été évalué à 11 milliards de dollars lors de sa dernière levée de fonds.

Interactive Brokers a une valeur de marché d'environ 120 milliards de dollars. C'est l'une des plus grandes plateformes de transactions des États-Unis, avec environ 4,13 millions de comptes clients à la fin du mois de septembre, soit une augmentation de 32 % par rapport à l'année précédente.

La société s'attend à ce que les comptes clients augmentent à un rythme tout aussi torride en 2026, a déclaré M. Peterffy, en pariant sur les prochaines élections de mi-mandat pour stimuler la croissance. Il est optimiste quant à ForecastEx même s'il s'attend à ce que de nombreux autres rivaux fassent leur entrée dans le secteur.

Il note que "de plus en plus de participants potentiels essaient d'entrer sur ce marché et il ne semble pas y avoir d'obstacle. Les applications sont pratiquement illimitées, dans la mesure où nous nous posons sans cesse des questions sur l'avenir. Je suis incroyablement optimiste sur cet espace, en particulier avec les élections qui auront lieu cette année." Certains paris récents sur des plateformes telles que Polymarket ont alimenté des soupçons de délit d'initié et attiré l'attention des législateurs américains, qui font pression pour interdire aux fonctionnaires fédéraux et aux employés du gouvernement de parier sur les marchés de prédiction. Certains États américains ont également récemment soulevé des questions pour savoir si les plateformes de pronostics sportifs telles que Kalshi violent les réglementations des États en matière de jeux. Interactive Brokers se développe également dans le domaine des crypto-monnaies. L'année dernière, dans le cadre d'un déploiement progressif, l'entreprise a lancé un service pour certains clients de détail américains qui leur permet d'utiliser des stablecoins pour financer leurs comptes de courtage.

La société a également conclu un partenariat avec la plateforme de crypto-monnaie Paxos et investit dans la bourse de crypto-monnaie Zero Hash. Grâce à ces partenariats, la société de courtage propose à ses clients de négocier diverses crypto-monnaies.

Interactive Brokers gère également une unité de courtage de premier ordre qui s'adresse à plusieurs fonds spéculatifs. La société a déclaré que ses clients de fonds spéculatifs ont enregistré des rendements d'environ 28,91% l'année dernière, surpassant l'indice de référence S&P 500 .SPX qui a augmenté de 16,4% au cours de la même période.

L'INDÉPENDANCE DE LA FED Comme tout le monde dans le secteur financier, Peterffy a gardé un œil sur la menace du ministère américain de la Justice d'inculper le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, suite au témoignage qu'il a donné au Congrès l'été dernier au sujet d'un projet de construction de la Fed. D'autres grandes banques centrales mondiales et plusieurs dirigeants de Wall Street, dont Jamie Dimon, ont exprimé leur soutien à M. Powell.

"Je suis en faveur de l'indépendance de la Fed", a déclaré M. Peterffy, ajoutant que "s'ils découvrent un acte répréhensible, qu'il s'agisse du président de la Fed ou de toute autre personne, cette personne devrait être poursuivie en justice."

M. Peterffy a mis en garde contre une réduction rapide des taux d'intérêt par la Fed cette année, déclarant qu'il "ne voudrait pas que l'inflation s'enfuie."

"Je ne préconiserais pas une baisse des taux aussi rapide que certains membres de l'administration."

PLAFONNEMENT DES TAUX D'INTÉRÊT DES CARTES DE CRÉDIT

Vendredi, M. Trump a déclaré qu'il demandait que les taux d'intérêt des cartes de crédit soient plafonnés à 10 % pendant un an à compter du 20 janvier. Cette décision a soulevé des questions plus générales sur l'ingérence potentielle de l'administration dans le secteur privé, ce que les dirigeants de l'industrie financière ont souligné comme un sujet de préoccupation majeur.

M. Peterffy a déclaré qu'il n'était "pas favorable à l'ingérence du gouvernement dans l'entreprise privée."

"Dans la mesure où il existe une législation qui habilite le gouvernement à le faire, il doit être libre de le faire. Mais s'il n'y en a pas, ils ne devraient pas le faire", a déclaré M. Peterffy.