Inter Invest présente Solvest, sa filiale dédiée aux solutions structurées

Selim Mehrez, directeur général de Solvest, apporte une solide expérience acquise à la tête des équipes d'ingénierie financière de grandes banques internationales - Société Générale, Goldman Sachs, Morgan Stanley et Natixis - où il occupait le poste de responsable mondial des dérivés actions et fixed income avant de créer la banque d'affaires Galite Partners, dont il reste président.

Plusieurs des dirigeants d'Inter Invest possèdent une expertise des produits structurés reconnue au niveau mondial : Benoît Petit, PDG du Groupe, Marc El Asmar (DGD) et Selim Mehrez (DGD) ont en effet tous trois développé une connaissance fine de cette classe d'actifs, notamment au sein de Société Générale CIB et d'autres grandes institutions.

" Alors que les acteurs du marché se limitent souvent à la commercialisation de leurs propres émissions ou distribuent des produits préexistants, Solvest s'appuiera sur son expertise interne en ingénierie financière pour imaginer et structurer des solutions de conviction sur-mesure, offrant aux investisseurs une gamme de solutions diversifiée et adaptée à leurs objectifs ", détaille le groupe.

(AOF) - Le Groupe Inter Invest a annoncé le lancement de Solvest, sa filiale dédiée aux solutions d’investissement en produits structurés. Alors que ce marché est en plein expansion, la création de cette filiale est présentée comme s’inscrivant dans l’évolution naturelle du groupe spécialisé dans la distribution et la gestion de placements.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.