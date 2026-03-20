Inter Invest change d'identité et devient Elvest

(AOF) - Inter Invest change de nom pour devenir Elvest. Créé en 1991, le groupe présidé par Benoît Petit avait initié, sous l'impulsion de l'arrivée de ce dernier, une diversification de ses activités.

D'abord focalisé sur la défiscalisation en Girardin industriel, le groupe a su faire évoluer son modèle. Il s'appuie désormais sur cinq structures spécialisées pour couvrir de nouveaux pans de l'investissement :

- Elevation Capital Partners, dédiée au Private Equity (plus de 930 millions d'euros d'encours sous gestion au 31 décembre dernier) ;

- Solvest, broker en produits structurés ;

- Tenest, consacrée aux solutions d'épargne et de retraite (CTO, PEA, PER) ;

- Inter Invest Outre-Mer, spécialisée dans la structuration d'opérations fiscales en outre-mer ;

- et Sofidom, financeur alternatif pour les entreprises, expert en crédit-bail mobilier.

"Ce changement de nom ne traduit pas une rupture. Il incarne l'aboutissement naturel d'un développement engagé depuis plusieurs années. Il vise à mieux refléter l'identité actuelle du groupe : un groupe indépendant de structuration et de distribution de solutions d'investissement innovantes", peut-on lire dans un communiqué de presse.

En parallèle de son changement d'identité, le groupe renforce sa gouvernance et ses ambitions. Julien Godard rejoint la direction générale d'Elevation Capital Partners aux côtés de Benjamin Cohen et Julien Hugot. Adel Bentounsi intègre de son côté Solvest en tant que directeur des partenariats. Enfin, Sofidom, historiquement implantée en Outre-mer, franchit une nouvelle étape en ouvrant ses services aux entreprises de l'Hexagone, via un canal direct ou son réseau de courtiers.

Sous l'identité Elvest, le groupe centralise désormais sa distribution en s'appuyant sur des maisons de gestion spécialisées. Sa stratégie repose sur quatre axes majeurs : la diversification, la performance, l'optimisation fiscale et l'investissement durable. Fort d'un réseau de plus de 1 500 partenaires (banques privées, CGP, family offices), le groupe accompagne aujourd'hui plus de 72 000 investisseurs.

"La création d'Elvest marque une étape stratégique majeure. Au fil des années, un groupe solide s'est structuré autour de maisons expertes reconnues. Avec cette plateforme unifiée, ces savoir-faire sont orchestrés pour accompagner chaque trajectoire patrimoniale avec tout notre engagement pour servir au mieux nos clients", affirme Benoît Petit.