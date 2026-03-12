 Aller au contenu principal
Intensity Therapeutics progresse grâce aux premiers résultats prometteurs d'un médicament contre le cancer du sein
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 12:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie Intensity Therapeutics INTS.O augmentent d'environ 3,5 % à 8,19 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que son médicament expérimental, INT230-6, a donné des résultats préliminaires encourageants dans une petite étude sur le cancer du sein triple négatif - une forme agressive avec des options de traitement limitées

** Dans une étude à mi-parcours, cinq des sept patientes ayant reçu INT230-6 avant une chimiothérapie et une immunothérapie standard n'avaient plus aucune trace de cancer au moment de l'opération, contre deux des six patientes ayant reçu le traitement standard seul, un résultat lié à un risque de rechute plus faible, selon l'INTS

** L'INTS indique que les patientes recevant l'INT230-6 ont eu moins d'effets secondaires graves que celles recevant le traitement standard

** L'inscription à l'essai a été interrompue l'année dernière après des cas d'irritation de la peau; la société dit qu'elle a soumis un plan révisé pour reprendre l'étude à une dose plus faible

** Les actions ont baissé de 77% en 2025

