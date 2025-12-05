Intensity Therapeutics bondit après que le Nasdaq a accordé une extension de conformité

5 décembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Intensity Therapeutics INTS.O augmentent de 8,6 % à 50 cents avant la mise sur le marché

** La société obtient un délai supplémentaire de 180 jours de la part de la bourse Nasdaq pour satisfaire à l'exigence d'un prix minimum de l'action de 1 $

** L'échéance est fixée au 1er juin 2026; les actions doivent rester au-dessus de 1 $ pendant 10 jours consécutifs, selon la société

** La société poursuit les essais de phase avancée de l'INT230-6 pour le sarcome des tissus mous et le cancer du sein

** L'INT230-6 est injecté dans les tumeurs pour tuer les cellules cancéreuses et déclencher une réponse immunitaire - INTS

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 74 % depuis le début de l'année