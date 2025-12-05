 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 143,46
+0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Intensity Therapeutics bondit après que le Nasdaq a accordé une extension de conformité
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 13:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 décembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Intensity Therapeutics INTS.O augmentent de 8,6 % à 50 cents avant la mise sur le marché

** La société obtient un délai supplémentaire de 180 jours de la part de la bourse Nasdaq pour satisfaire à l'exigence d'un prix minimum de l'action de 1 $

** L'échéance est fixée au 1er juin 2026; les actions doivent rester au-dessus de 1 $ pendant 10 jours consécutifs, selon la société

** La société poursuit les essais de phase avancée de l'INT230-6 pour le sarcome des tissus mous et le cancer du sein

** L'INT230-6 est injecté dans les tumeurs pour tuer les cellules cancéreuses et déclencher une réponse immunitaire - INTS

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 74 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

INTENSITY THERAP
0,4603 USD NASDAQ +12,32%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Netflix va racheter Warner Bros Discovery pour près de 83 milliards de dollars ( AFP / Patrick T. FALLON )
    Netflix va racheter Warner Bros Discovery pour près de 83 milliards de dollars
    information fournie par AFP 05.12.2025 13:46 

    Netflix , le géant du streaming, va racheter le studio de cinéma et de télévision Warner Bros Discovery pour près de 83 milliards de dollars au total, ont annoncé les deux entreprises américaines dans un communiqué commun vendredi. Cette acquisition, qui permet ... Lire la suite

  • La croissance révisée à la hausse à 0,3% au 3e trimestre, sur la zone Euro, selon Eurostat ( POOL / YVES HERMAN )
    Zone euro: la croissance révisée à la hausse à 0,3% au 3e trimestre, selon Eurostat
    information fournie par AFP 05.12.2025 13:36 

    La croissance du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro au troisième trimestre 2025 par rapport au précédent a été revue à la hausse, à 0,3%, a annoncé l'Office européen de statistiques Eurostat vendredi. Au cours de cette période, le PIB corrigé des variations ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump entouré par les chefs d'Etat rwandais Paul Kagame (G) et congolais Etienne Tshisekedi (D) lors de la cérémonie de signature d'un accord de paix, à Washington le 4 décembre 2025 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Conflit dans l'est de la RDC: accord signé, mise en oeuvre complexe
    information fournie par AFP 05.12.2025 13:28 

    La mise en oeuvre de l'accord entériné jeudi à Washington et visant à mettre un terme au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) s'annonce complexe alors même que d'intenses combats sont en cours vendredi dans l'Est congolais. - Diplomatie ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 05.12.2025 13:15 

    (Actualisé avec Netflix et WBD, contrats à terme) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,06% pour le Dow Jones .DJI , de 0,2% pour le Standard & Poor's-500

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank