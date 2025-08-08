Intelligent Protection Management Corp devrait afficher une perte de 9 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Intelligent Protection Management Corp IPM.OQ IPM.O devrait afficher une hausse de ses revenus trimestriels lorsqu'elle publiera ses résultats le 11 août (estimés) pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Jericho, dans l'État de New York, devrait enregistrer une hausse de 148,0 % de ses revenus, à 5,518 millions de dollars, contre 2,22 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, sur la base des données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Intelligent Protection Management Corp est une perte de 9 cents par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "acheter".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de cours médian à 12 mois de Wall Street pour Intelligent Protection Management Corp est de 6,00 $, soit environ 67,4 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 1,96 $

8 août - Ce résumé a été généré par machine le 8 août à 12:30 GMT.