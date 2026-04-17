Intelligent Bio Solutions progresse après avoir passé les tests de sécurité en vue du dépôt d'une demande auprès de la FDA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 avril -

** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Intelligent Bio Solutions INBS.O augmentent d'environ 12 % à 3,03 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare avoir terminé les tests de sécurité indépendants pour son système de dépistage de drogues basé sur les empreintes digitales avant la soumission à la FDA américaine

** Le système vérifie la transpiration d'une empreinte digitale pour dépister des drogues telles que les opioïdes, la cocaïne, la méthamphétamine et le cannabis, offrant des résultats rapides

** La société déclare que les tests de pénétration externes n'ont pas révélé de faiblesses majeures en matière de sécurité

** Les garanties ajoutées comprennent des étiquettes d'identification cryptées et un logiciel d'appareil mis à jour pour protéger les données de l'utilisateur

** L'autorisation peut contribuer à étendre l'utilisation du système sur le marché américain des tests de dépistage de drogues sur le lieu de travail, qui, selon la société, représente des milliards

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 72% depuis le début de l'année