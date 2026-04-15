INTELLIGENT ARTIFICIEL-Trump et l'IA à l'origine d'un boom des transactions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jeffrey Dastin

Le jour même où Anthropic a poursuivi l'administration Trump pour avoir mis sa technologie sur liste noire, le laboratoire d'intelligence artificielle a mené une offensive de charme à l'abri des regards.

Des dossiers de lobbying récemment divulgués montrent que le 9 mars, Ballard Partners a commencé à défendre Anthropic "en ce qui concerne l'approvisionnement du DOW", en référence au Département de la guerre, le Pentagone rebaptisé par l'administration Trump. Ballard Partners s'est adressé au Bureau exécutif du président, gagnant 130 000 dollars pour son travail, selon les documents déposés. Quelques jours plus tôt, le directeur général d'Anthropic, Dario Amodei, avait refusé de reculer sur les lignes rouges concernant l'utilisation militaire de l'IA. Dans un mémo interne ayant fait l'objet d'une fuite, il a refusé de faire "l'éloge de Trump à la manière d'un dictateur", une gaffe pour laquelle Amodei s'est rapidement excusé . Le Pentagone, quant à lui, a déclaré qu'il ne laisserait pas un dirigeant du secteur privé gouverner la défense des États-Unis.

Mais loin d'adopter une approche à mains nues, Anthropic voulait se mettre au travail. Elle a retenu les services de plusieurs cabinets pendant les mois qu'ont duré les négociations avec le Pentagone, dont un lobbyiste de Ballard qui a récemment quitté la Maison-Blanche et le département d'État de Trump.

Ainsi, tandis que le litige d'Anthropic se déroule devant les tribunaux, en coulisses, l'ancien cabinet de Susie Wiles, aujourd'hui chef de cabinet de la Maison-Blanche, s'efforce de faire amende honorable.

Pour en savoir plus sur la façon dont les entreprises négocient à l'ère Trump, voir ci-dessous.

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LE BOOM DES TRANSACTIONS DE TRUMP EST LÀ

Le chef de United Airlines UAL.O a proposé au président Donald Trump une fusion avec sa rivale, American Airlines

AAL.O . Brendan Carr, président de la Commission fédérale des communications, a déclaré qu'il était ouvert d'esprit concernant l'accord de 11,6 milliards de dollars d'Amazon.com AMZN.O pour Globalstar GSAT.O .

Et Anthropic, environ un mois après avoir reçu le coup de pied de Trump sur Truth Social, est en pourparlers avec l'administration au sujet de son IA Mythos, qui détecte les bogues.

Le boom des transactions de Trump est arrivé.

Après que les tarifs douaniers du "Liberation Day" de Trump ont ébranlé les marchés en 2025 et ralenti les fusions-acquisitions, les méga-acquisitions sont désormais florissantes, comme on s'y attendait de la part d'une administration perçue comme moins dure que l'ancien président Joe Biden en matière de concurrence. Les données de LSEG montrent que la valeur des transactions annoncées a atteint son plus haut niveau depuis cinq ans au premier trimestre, même si le nombre de transactions a chuté de 17 % par rapport à l'année précédente.

L'IA et les Big Tech sont les moteurs de ce boom. Les chouchous des chatbots, OpenAI et Anthropic, ont obtenu des financements de 110 milliards de dollars et 30 milliards de dollars, respectivement. SpaceX cherche à obtenir une valorisation de 1 750 milliards de dollars avant ce qui pourrait être la plus grande introduction en bourse de l'histoire . Selon les données de Crunchbase, les investisseurs ont injecté 300 milliards de dollars dans quelque 6 000 startups au cours du trimestre, soit une augmentation d'environ 150 % par rapport à l'année précédente.

Un examen plus approfondi montre que l'argent n'est pas réparti uniformément. Nizar Tarhuni, directeur de PitchBook, a déclaré mardi: "La concentration a de plus en plus défini le capital-risque au cours des deux dernières années, mais le premier trimestre a marqué un nouvel extrême." C'est également le cas sur le plan géographique. La Californie a éclipsé tous les autres États américains avec près de 228 milliards de dollars de capital-risque investis au premier trimestre dans 954 opérations, selon les données de PitchBook .

Mais la géopolitique n'arrête pas l'action.

"Les gens n'attendent pas que les choses s'améliorent", a déclaré Sam Kim, responsable mondial des fusions et acquisitions à la Deutsche Bank, à mes collègues au début du mois. "Ils reconnaissent que la volatilité fait partie de la vie et ils travaillent dans ce cadre."

Au cours des trois premiers mois de l'année 2026, plus de 11 000 transactions ont été réalisées dans le monde, pour une valeur de 1 200 milliards de dollars, selon les données du LSEG. Quarante d'entre elles s'élevaient à 5 milliards de dollars chacune ou plus, comme la levée de fonds de 16 milliards de dollars de Waymo en février.

L'offre d'Amazon pour Globalstar, annoncée mardi, est un exemple plus récent. L'objectif de l'entreprise de défier SpaceX dans le domaine de la connectivité par satellite l'a conduit à la deuxième étiquette de prix la plus élevée pour toute acquisition prévue dans l'histoire de plus de trois décennies de l'entreprise de cloud et de commerce électronique, après son accord de 2017 pour Whole Foods.

Pour les entreprises d'IA, le signal est que l'administration Trump est ouverte aux affaires. Anthropic est peut-être sur la liste noire du Pentagone, mais sa technologie fait toujours parler d'elle. Il suffit de demander aux dirigeants du département du Trésor et de la Réserve fédérale.

GRAPHIQUE DE LA SEMAINE:

Fini, Google.

Pour la première fois, Meta Platforms META.O pourrait dépasser Alphabet GOOGL.O en tant que premier acteur mondial de la publicité en ligne, avec des recettes publicitaires numériques estimées à 243 milliards de dollars, déduction faite des coûts d'acquisition du trafic. Selon les prévisions du cabinet d'études Internet Emarketer, la société mère de Google et YouTube devrait générer environ 240 milliards de dollars cette année.

Les outils commerciaux de Meta portent leurs fruits sur Facebook et Instagram, a déclaré Zach Goldner, analyste chez Emarketer, dans un communiqué de presse. Il a déclaré: "Les annonceurs en ont plus pour leur argent."