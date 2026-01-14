Intelligent artificiel-Trois thèmes liés à l'IA qui façonneront 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Krystal Hu

(Artificial Intelligencer est publié tous les mercredis. Vous pensez que votre ami ou collègue devrait nous connaître? Faites-lui suivre cette lettre d'information. Ils peuvent également s'abonner ici ou m'envoyer un courriel pour me faire part de leurs commentaires.)

Saks, le grand magasin haut de gamme, vient de déposer son bilan , ce qui constitue l'un des plus grands effondrements du commerce de détail depuis COVID. Alors que de moins en moins d'acheteurs se rendent dans les magasins pour bénéficier des conseils des vendeurs, beaucoup se tournent vers un nouveau type d'aide au moment de l'achat: L'IA.

Les dernières fêtes de fin d'année en sont un bon exemple. Alors que les consommateurs ont dépensé un montant record de 257,8 milliards de dollars en ligne, le trafic induit par l'IA a grimpé en flèche de 693 %, selon les données d'Adobe. Ces acheteurs guidés par l'IA sont sérieux et 31 % plus enclins à cliquer sur "acheter" que ceux provenant d'autres sources, soit près du double du taux de l'année dernière.

Les consommateurs semblent également de plus en plus à l'aise avec les conseils de l'IA. Adobe a constaté qu'ils passaient 45 % plus de temps sur les sites et consultaient 13 % plus de pages par visite lorsqu'ils arrivaient par le biais de recommandations assistées par l'IA - signes d'une plus grande intention et d'une plus grande confiance. Cette confiance pousse Walmart WMT.O à s'associer à ChatGPT et à Gemini de Google pour permettre aux utilisateurs de l'IA de découvrir et d'acheter directement sur son site.

Qu'il s'agisse de changer la façon dont les consommateurs font leurs achats ou de remodeler le fonctionnement des entreprises, l'équipe technique de Reuters s'intéresse aux thèmes et aux prédictions les plus importants de la nouvelle année. Dans un monde qui évolue aussi vite, la seule valeur sûre est le changement. Faites défiler vers le bas pour découvrir nos prédictions.

NOS DERNIERS REPORTAGES SUR LA TECHNOLOGIE ET L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE:

* Exclusif - Les agents des douanes chinoises ont déclaré que les puces H200 de Nvidia n'étaient pas autorisées

* Microsoft lance une initiative pour limiter les coûts d'électricité et l'impact de l'utilisation de l'eau dans les centres de données

* La Grande-Bretagne veut réinitialiser la bataille du droit d'auteur entre l'IA et les créateurs

* Des groupes de défense demandent à Apple et Google de supprimer X en raison des deepfakes à caractère sexuel

* La startup belge de cybersécurité Aikido atteint le statut de licorne grâce à un nouveau tour de table

* Honeywell prévoit d'introduire en bourse son unité d'informatique quantique Quantinuum

LES THÈMES DE L'IA À SURVEILLER EN 2026

Alors que le sentiment du marché oscille entre l'optimisme et la prudence en matière d'IA, voici nos trois prédictions qui façonneront la prochaine phase du boom de l'IA cette année:

1. Des financements importants, mais pas encore d'explosion des introductions en bourse

Les investisseurs s'attendent à injecter davantage de capitaux dans les entreprises privées les plus en vue qui dominent la course à l'IA, tout en se préparant à un délai plus long avant qu'elles ne puissent être introduites en bourse. Les plus grands laboratoires de modèles de fondations continuent d'attirer des fonds à une échelle généralement associée à des entreprises publiques de grande envergure. Au cours des dernières semaines, xAI d'Elon Musk a levé 20 milliards de dollars , Anthropic est en pourparlers pour boucler un tour de table pouvant atteindre 10 milliards de dollars, et OpenAI a reçu 22 milliards de dollars de la part de SoftBank.

Le financement de l'année dernière a déjà montré une concentration extrême, avec une poignée de laboratoires absorbant la majeure partie du financement de l'IA. En fait, selon PitchBook, près des deux tiers du capital-risque mondial en 2025 ont été consacrés à l'IA. Les investisseurs avec lesquels je m'entretiens s'attendent à ce que cette tendance se poursuive, les nouveaux capitaux se disputant l'accès à un nombre réduit d'entreprises et à des chèques de plus en plus importants.

"Le consensus est que le capital est effectivement illimité pour les meilleures entreprises privées d'IA à l'heure actuelle - elles peuvent lever des fonds à leurs propres conditions", a déclaré Larry Aschebrook, associé directeur de G Squared, qui ne voit pas l'urgence pour ces entreprises d'accéder aux marchés publics cette année. Les investisseurs publics veulent des flux de trésorerie prévisibles, tandis que les laboratoires d'IA les plus novateurs brûlent encore des capitaux pour s'agrandir - un décalage qui les maintiendra probablement plus longtemps dans le secteur privé.

2. Le prochain goulot d'étranglement dans les centres de données va au-delà des puces

L'industrie a passé les deux dernières années à faire une fixation sur les GPU. Cette fièvre est en train de s'étendre. Nos rapports montrent que les prochaines contraintes sont d'ordre physique: il ne s'agit pas seulement de la mémoire à large bande et du réseau électrique, mais aussi de la nécessité de disposer d'un nombre suffisant d'électriciens qualifiés et d'équipes de construction. Même lorsque les puces sont disponibles, les mettre en ligne est devenu un véritable défi. La course à l'IA devient de plus en plus une question de savoir qui peut obtenir des terrains, de l'électricité, de la main-d'œuvre et des infrastructures à long terme - et les financer de manière suffisamment créative pour que les projets continuent d'avancer. Le risque politique s'accroît également. Avec les élections américaines de mi-mandat en novembre, il est de plus en plus difficile d'ignorer les réactions négatives et les changements de politique potentiels. Alors que l'administration actuelle a largement encouragé la construction de centres de données et la production d'électricité pour que les États-Unis restent compétitifs dans le domaine de l'IA, les communautés locales se rebiffent après avoir constaté une augmentation des factures de services publics et une forte utilisation des terres et de l'eau. Les entreprises réagissent déjà. Microsoft MSFT.O , par exemple, a déclaré cette semaine qu'elle adopterait une nouvelle structure tarifaire conçue pour empêcher que les coûts de l'énergie des centres de données ne soient répercutés sur les consommateurs - un signe que l'examen public pourrait jouer un rôle plus important dans la façon dont le boom de l'infrastructure de l'IA se déroule.

3. La question du trillion de dollars: Les entreprises continueront-elles à payer?

Les dépenses des entreprises en matière d'IA détermineront en fin de compte si les billions de capitalisation boursière et les milliards de valorisation des startups d'aujourd'hui sont durables. Les géants de la technologie comme Amazon AMZN.O et les fabricants de modèles comme OpenAI et Anthropic sont tous à la recherche d'une part significative des budgets d'IA des entreprises. Nos rapports montrent que si les projets pilotes d'IA sont omniprésents, les rendements sur investissement restent inégaux , et les dirigeants sont souvent réticents à parler publiquement de ce qui n'a pas fonctionné. Si les entreprises doublent leurs dépenses sur la base des promesses des agents et de l'automatisation, le boom est justifié. Dans le cas contraire, il sera de plus en plus difficile d'ignorer l'écart entre les dépenses d'investissement et les recettes. Cette question est également au cœur du modèle de financement circulaire de l'IA . Dans le cas d'OpenAI, certains de ses plus gros investisseurs sont également ses plus gros clients. Les fournisseurs d'informatique en nuage font fonctionner cette boucle en persuadant davantage d'entreprises de dépenser pour des modèles et des infrastructures d'IA, de sorte que tant que la nouvelle demande continue d'affluer, l'équilibre se maintient. Toutefois, même les meilleurs modèles actuels n'étant pas encore totalement "prêts à l'emploi" pour les entreprises, nous surveillerons de près cette année si l'IA devient suffisamment bonne - et suffisamment cohérente - pour que les entreprises continuent à payer.

GRAPHIQUE DE LA SEMAINE: Source: LinkedIn Labor Market Report

Alors que les craintes de voir l'IA remplacer des emplois se heurtent souvent à l'insistance des dirigeants sur le fait que l'IA en crée également de nouveaux, il convient de s'interroger sur les types d'emplois que ce boom de l'IA est en train de créer? Les dernières données de LinkedIn offrent une vérification utile de la réalité. Entre 2023 et 2025, l'IA a généré environ 1,3 million de nouveaux emplois. En termes de volume, ce sont les étiqueteurs de données qui ont été les plus importants, en grande partie des emplois moins bien rémunérés et à temps partiel - ce qui rappelle la quantité de travail humain encore nécessaire pour former et perfectionner les systèmes d'IA. Les entreprises formalisent également le leadership en matière d'IA, en créant près de 300 000 postes de "responsable de l'IA". La croissance la plus rapide se produit toutefois là où la technologie rencontre le travail dans le monde réel. La demande d'ingénieurs en IA - et en particulier d'ingénieurs déployés à l'extérieur - a bondi alors que les entreprises s'efforcent de rendre l'IA utile au sein de leur organisation. Les données de LinkedIn montrent que les rôles des ingénieurs déployés ont été multipliés par plus de 40 depuis 2023, même s'ils restent une part plus petite de l'ensemble des embauches. Ces emplois existent parce que l'IA ne fonctionne pas "clé en main" . Quelqu'un doit encore s'asseoir avec l'entreprise, adapter les modèles à des systèmes désordonnés et s'assurer que la technologie apporte de la valeur.