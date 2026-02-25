Intelligent artificiel-L'arme secrète de l'IA d'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Krystal Hu

C'est ce qu'on appelle l'effet anthropique.

Au cours du mois dernier, une série de lancements de produits en provenance du laboratoire d'intelligence artificielle a déclenché une chute brutale des marchés boursiers, en particulier des sociétés de logiciels d'entreprise. Les secousses ont commencé au début du mois lorsque Anthropic a dévoilé un plugin juridique pour son agent Claude Cowork. Capable d'automatiser l'examen des contrats, l'outil a fait perdre des milliards à des sociétés telles que Thomson Reuters TRI.TO et RELX REL.L , la société mère de LexisNexis. La pression s'est poursuivie la semaine dernière avec le lancement de Claude Code Security, un scanner de vulnérabilités basé sur l'IA. Cet outil a fait chuter les acteurs de la cybersécurité , dont CrowdStrike CRWD.O , Cloudflare

NET.N et Okta OKTA.O , de 8 % à 10 % en une seule séance. Cette semaine, IBM IBM.N a subi sa plus forte baisse quotidienne en plus de 25 ans après qu'Anthropic a déclaré que son outil Claude Code pourrait aider à moderniser les langages de programmation hérités qui fonctionnent sur les systèmes IBM.

Une partie de l'inquiétude est justifiée. L'économie du logiciel dépend depuis longtemps des licences par siège et des heures facturables. Si des agents d'IA peuvent exécuter de manière autonome des tâches autrefois confiées à des codeurs juniors ou à des assistants juridiques, les entreprises en place seront confrontées à une véritable pression pour défendre leurs principaux modèles de revenus. Mais une grande partie des turbulences reflète également un malaise plus large du marché dont les investisseurs me parlent depuis des mois - un débat structurel sur la question de savoir si l'IA améliore les logiciels d'entreprise ou si elle les comprime.

La réalité est plus nuancée. Anthropic elle-même prévient que son outil juridique ne fournit pas de conseils juridiques et que son scanner de sécurité nécessite toujours l'approbation d'un humain pour les correctifs. Pour que ces agents d'IA puissent réellement fonctionner dans les flux de travail de l'entreprise, les laboratoires eux-mêmes recrutent de manière agressive pour un rôle spécialisé afin de combler le fossé.

Dans le numéro de cette semaine, nous nous penchons sur cette vague d'embauches à l'origine de la poussée de l'IA dans les entreprises, et nous expliquons pourquoi les dernières données sur l'emploi et les salaires révèlent une situation différente en ce qui concerne l'impact de l'IA. Lire la suite.

L'EMPLOI LE PLUS EN VUE DANS LE DOMAINE DE L'IA EN CE MOMENT

Le boom de l'IA en entreprise a un secret de polichinelle: il est facile d'acheter l'accès à un modèle puissant, mais pas de l'intégrer dans un système d'entreprise désordonné.

Pour combler ce fossé, les principaux laboratoires et startups d'IA recrutent agressivement un rôle hybride d'"opérations spéciales": le soi-disant ingénieur déployé à l'avant (FDE). D'abord popularisée par Palantir PLTR.O pour intégrer des ingénieurs auprès de clients gouvernementaux et militaires, l'approche FDE est devenue la stratégie de mise sur le marché la plus en vogue dans le domaine de l'IA. Selon un récent rapport de LinkedIn sur les emplois mondiaux dans le domaine de l'IA entre 2023 et 2025, la demande de FDE et de rôles similaires a été multipliée par 42. Bien que seulement 9 000 postes de FDE aient été créés à l'échelle mondiale, ils répondent au plus grand goulot d'étranglement du secteur: s'assurer que l'IA fonctionne réellement dans le monde réel.

Il ne s'agit pas seulement d'ingénieurs commerciaux ou d'assistants informatiques. Les FDE sont des ingénieurs polyvalents qui s'intègrent aux clients, naviguent dans les politiques internes et écrivent du code de qualité pour que les modèles produisent des résultats.

Deux ans après le lancement de cette initiative, OpenAI et Anthropic sont parvenus à la même conclusion: L'IA a besoin des FDE pour tenir ses promesses. OpenAI les traite comme une force de conseil parachutée, avec des offres d'emploi mettant l'accent sur des déplacements pouvant aller jusqu'à 50 % pour s'intégrer directement aux clients stratégiques. Anthropic, quant à elle, se concentre fortement sur les déploiements complexes dans des secteurs réglementés tels que la finance et la santé, en recrutant des ingénieurs en IA appliquée pour créer des flux de travail personnalisés. Les grandes entreprises comme Google et Amazon associent également leurs plateformes de cloud computing à des équipes qui travaillent en étroite collaboration avec les entreprises pour verrouiller les charges de travail d'IA et étendre leur domination.

Pour s'assurer les services de ces talents rares - des ingénieurs capables de déboguer un agent une minute et d'informer un cadre de Fortune 500 la minute suivante - les deux laboratoires offrent des rémunérations de haut niveau. OpenAI propose des salaires de base allant jusqu'à 325 000 dollars, tandis qu'Anthropic propose des postes pouvant atteindre 400 000 dollars, avec des rémunérations à base d'actions qui font grimper la rémunération totale bien au-delà de 500 000 dollars. Il s'agit "d'ingénieurs seniors traditionnels, très compétents, habitués à travailler avec des modèles, habitués à travailler dans des entreprises à grande échelle, avec un très bon contexte de connaissances commerciales et technologiques", m'a dit Denise Dresser, directrice des revenus d'OpenAI , ajoutant que les compétences en communication sont essentielles car les FDE servent de pont entre les équipes de produits et les clients de l'entreprise.

Tout en adaptant les modèles à des processus spécifiques, les FDE tirent également des enseignements pour le développement des modèles et des produits de leur laboratoire d'IA. Dans un cas, dit-elle, l'intégration de l'IA dans le flux de travail a permis aux responsables de comptes de récupérer environ 90 % de leur temps - le type de changement mesurable que les entreprises clientes recherchent.

Mais même si les salaires grimpent en flèche et que la demande augmente, une question reste en suspens: combien de temps durera le boom de la FDE? Mme Dresser, de l'OpenAI, estime que le modèle est transitoire. L'objectif, dit-elle, n'est pas de faire en permanence le travail pour les clients, mais de les guider à travers les premières étapes complexes de l'adoption jusqu'à ce qu'ils puissent devenir autonomes.

Pour l'instant, la course à l'armement en matière d'IA ne se limite pas à l'élaboration de meilleurs modèles. Il s'agit de construire le pont humain qui rend ces modèles utilisables. Que cette passerelle devienne une couche permanente de l'économie de l'IA - ou qu'elle s'efface au fur et à mesure que les outils mûrissent - nous en dira long sur la durabilité réelle de ce cycle de l'IA d'entreprise.

GRAPHIQUE DE LA SEMAINE

Plus une industrie a adopté l'IA, plus sa main-d'œuvre a diminué, selon les données sur l'emploi aux États-Unis. Cette corrélation inconfortable ressort de ce graphique qui met en parallèle les taux d'adoption et l'évolution du chômage depuis 2022. L'industrie de l'information (télécoms, médias, édition) affiche un taux d'adoption de l'IA d'environ 70 % et une augmentation du nombre de chômeurs d'environ 75 %, tandis que d'autres domaines à forte intensité d'IA, tels que les services professionnels et la finance, se situent également au-dessus de la ligne de tendance. La recherche de la Fed de Dallas cette semaine révèle également que l'emploi a diminué de 1 % dans les 10 % de secteurs les plus exposés à l'IA, alors que l'emploi total aux États-Unis a augmenté d'environ 2,5 % depuis la fin de 2022.

Les données sur les salaires pourraient inciter à l'optimisme. Au cours de la même période, la rémunération continue d'augmenter dans les professions qui reposent fortement sur les connaissances tacites, le jugement et l'expérience. Parmi les 10 % des industries les plus exposées à l'IA, les salaires ont augmenté de 8,5 %, dépassant l'augmentation moyenne de 7,5 %. L'écart se creuse: De plus en plus d'emplois disparaissent dans les secteurs fortement exposés à l'IA, mais les travailleurs dotés de compétences que l'IA ne peut remplacer continuent d'obtenir des augmentations de salaire.