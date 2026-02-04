Intelligent artificiel-De SpaceX à Nvidia, les transactions qui montrent que l'IA a besoin de capitaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Krystal Hu

Jensen Huang n'avait pas l'air de quelqu'un qui a sillonné le monde pendant deux semaines consécutives lorsqu'il a surpris un groupe de cadres de la technologie en entrant dans la réception du sommet de l'IA de Cisco CSCO.O à San Francisco mardi soir.

Vêtu de sa veste en cuir et de son uniforme noir, Jensen a demandé un verre de vin blanc et a été rapidement entouré. Les dirigeants se sont penchés sur lui pour lui poser des questions, lui proposer des collaborations et, inévitablement, lui demander de prendre un selfie. Le directeur général d'Intel INTC.O , Lip-Bu Tan, n'a pas fait exception à la règle, prenant une photo avec lui au milieu de l'agitation. Lorsque Jensen est monté sur scène , un verre de vin à la main - il a souligné qu'il s'agissait de son quatrième verre - il était clair qu'il ne s'agirait pas d'une discussion au coin du feu étroitement scénarisée. Assis à côté du directeur général de Cisco, Chuck Robbins, Jensen s'est laissé aller à un mode philosophique qui a résisté à un cadrage précis des questions-réponses. À un moment donné, après que Jensen a demandé: "Savez-vous ce que je dis? Chuck a répliqué, en plaisantant à moitié: " Savez-vous ce que vous dites?"

Dans cet état non scénarisé, il s'est montré drôle, franc et friand d'analogies sur les sujets les plus importants de l'IA: la manière dont les entreprises les utilisent.

Il a comparé l'IA à l'éducation des enfants et au jardinage, réfutant l'idée d'une poursuite sans fin du retour sur investissement. "Vous laissez un millier de fleurs s'épanouir", a-t-il déclaré. "Plus tard, vous faites de la conservation. Je n'ai pas encore commencé à le faire, mais j'encourage tout le monde à essayer."

Il a également écarté l'inquiétude des marchés boursiers à l'égard des entreprises de logiciels, en faisant valoir que les logiciels sont comme des "calculatrices", des outils qu'il n'est pas nécessaire de réinventer simplement parce que l'on dispose désormais de l'IA. Les agents d'IA, a-t-il ajouté, sont conçus pour utiliser des outils et non pour les remplacer.

Ce qui est peut-être plus frappant, c'est son scepticisme quant à l'idée de tout mettre dans le nuage, même si les hyperscalers sont les plus gros clients de Nvidia NVDA.O .

"Je ne suis pas sûr de pouvoir placer toutes les conversations de Nvidia dans le nuage, et c'est la raison pour laquelle nous les construisons localement", a-t-il déclaré. "Je ne suis tout simplement pas sûr de pouvoir partager cette conversation, parce que mes conversations sont l'atout le plus précieux pour moi."

La question de savoir combien de leaders technologiques suivront l'approche de Jensen pour adopter l'IA au sein de leur propre entreprise reste ouverte. Dans le numéro de cette semaine, nous nous penchons sur les transactions d'un milliard de dollars qui visent à répondre à la demande insatiable en matière d'IA, et sur les raisons pour lesquelles le marché boursier sanctionne les entreprises de logiciels en cours de route. Lire la suite.

DE SPACEX À NVIDIA, L'IA A BESOIN DE CAPITAUX

Cette semaine, les partenariats anciens et nouveaux dans le domaine de l'IA ont mis en évidence une réalité familière: malgré les discours sur les ambitions futures et les percées technologiques, cette course reste essentiellement une affaire de capitaux. Prenons par exemple la fusion de SpaceX et de xAI. La nouvelle, d'abord annoncée par mes collègues et confirmée par l'entreprise cette semaine, crée ce que Musk a présenté comme une entité d'un billion de dollars. À la base, cette opération consolide l'empire privé de Musk et regroupe des actifs pour accélérer la capacité de xAI à lever des fonds en capitalisant sur l'enthousiasme des investisseurs pour Starlink, l'activité de SpaceX qui génère des liquidités.

Ce type de regroupement n'est pas nouveau pour Musk. SpaceX est depuis longtemps considéré comme le joyau de son portefeuille, et sa force d'attraction a contribué à rendre des transactions moins attrayantes acceptables pour les investisseurs dans le passé, comme un moyen d'établir des relations et d'obtenir des allocations - y compris le rachat de Twitter (maintenant X), m'ont dit des sources antérieures. xAI, même après avoir fusionné avec X, brûle encore des liquidités et supporte une dette importante liée à l'acquisition. Dans le cadre de la nouvelle structure, les investisseurs devraient recevoir des actions de SpaceX. Tous les investisseurs de SpaceX avec lesquels je me suis entretenu n'ont pas accueilli favorablement cette évolution, même si la plupart d'entre eux ont admis qu'il s'agissait d'un risque habituel dans les entreprises de Musk: une gouvernance limitée et une forte dépendance à l'égard de son instinct.

Selon les investisseurs, le conglomérat reste en bonne voie pour entrer en bourse dans les mois à venir, ce qui pourrait s'avérer payant dans la mesure où les investisseurs particuliers s'intéressent de plus en plus à l'idée de posséder une part de l'espace et de l'IA. L'opération présente bien sûr des aspects plus futuristes. Les centres de données basés dans l'espace et l'"IA physique" sont parmi les plus discutés. Mais les experts mettent en garde contre les défis pratiques - du transport du matériel à la maintenance des systèmes en orbite - qui pourraient prendre des années à résoudre. Néanmoins, Musk a l'habitude de vendre des idées de type "moonshot", en obtenant d'abord un financement, puis en réglant les détails plus tard.

Une autre levée de fonds qui se déroule en grande partie à la vue du public est le cycle de financement en cours d'OpenAI, évalué à plus de 800 milliards de dollars. À cette échelle, il est essentiel d'ancrer le tour de table avec des partenaires clés, ce que le directeur général Sam Altman semble avoir fait en s'assurant le soutien d'Amazon AMZN.O , de Nvidia et de SoftBank 9984.T . SoftBank, qui a investi plus de 40 milliards de dollars, est désormais l'un des principaux actionnaires d'OpenAI. Amazon pourrait apparaître comme un contrepoids stratégique à Microsoft

MSFT.O dans l'écosystème d'OpenAI. Le rôle de Nvidia est particulièrement remarquable: alors qu'elle s'était précédemment engagée à investir jusqu'à 100 milliards de dollars - des conditions qui ont pris plus de temps que prévu à finaliser - elle se prépare maintenant à investir environ 20 milliards de dollars dans ce tour de table. Pour Nvidia, la stratégie est claire: s'assurer l'un de ses plus gros clients en devenant investisseur. Mais la relation évolue. OpenAI, qui craint d'être trop étroitement liée à un seul fournisseur, cherche activement d'autres solutions . Bien que sa pile de calcul actuelle repose encore entièrement sur les GPU Nvidia, nous avons signalé que l'entreprise explore d'autres options pour les charges de travail d'inférence, en particulier celles qui nécessitent des temps de réponse ultra-rapides pour répondre à la demande croissante.

Dans la course à l'IA d'aujourd'hui, la technologie peut être révolutionnaire, mais la véritable histoire reste le capital qui la sous-tend et les conditions qui s'y rattachent.

Les investisseurs récompensent les fabricants de matériel d'intelligence artificielle, ce qui a fait grimper les actions des semi-conducteurs d'environ 65 % depuis le début de l'année 2025, tout en punissant les fabricants de logiciels qui craignent que la technologie ne rende leurs produits obsolètes. Les actions du secteur des logiciels et des services ont chuté de 8 % au cours de cette période, ce qui en fait l'une des parties les moins performantes de l'indice. Le boom de l'IA favorise les entreprises qui vendent des pioches et des pelles, tandis que de nombreuses sociétés de logiciels sont réévaluées, car elles craignent que leurs produits soient plus faciles à perturber. Cette pression s'est intensifiée cette semaine, les investisseurs craignant de plus en plus que les nouvelles offres des entreprises fondatrices ne se contentent pas d'améliorer les logiciels, mais les remplacent, en particulier dans les services professionnels et les outils de travail de la connaissance . Les investisseurs et les cadres de la technologie m'ont dit que, bien que la chute semble exagérée , les sociétés de logiciels doivent maintenant prouver qu'elles sont des systèmes d'enregistrement, et pas seulement des couches de productivité. Pour défendre leurs valorisations, les éditeurs de logiciels intègrent l'IA plus profondément dans les flux de travail, verrouillent les données propriétaires et montrent qu'ils peuvent évoluer au-delà des outils basés sur les fonctionnalités.