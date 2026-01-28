Intelligent artificiel-Au cœur du financement de 100 milliards de dollars d'OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Krystal Hu

Cette semaine nous a rappelé que toutes les avancées en matière d'IA ne changent pas forcément la donne dans notre vie quotidienne.

Lorsque le premier magasin Amazon Go a ouvert ses portes dans le centre-ville de Seattle en 2016, cela a semblé véritablement impressionnant. La technologie "Just Walk Out", alimentée par l'IA et la vision par ordinateur, permettait aux clients d'entrer dans une épicerie, de prendre ce dont ils avaient besoin et de partir sans jamais voir de caissier ou de ligne de caisse. Pendant un moment, on a cru qu'il s'agissait de l'avenir du commerce de détail. Cette semaine, Amazon AMZN.O ferme ses magasins Amazon Go et de nombreux magasins Amazon Fresh qui ont été utilisés pour présenter la technologie sans caissier. La technologie elle-même ne disparaît pas - Amazon continuera à la vendre à des détaillants tiers, comme les stands de concession dans les stades - mais la vision de magasins sans caissier remplaçant le commerce de détail traditionnel ne s'est pas concrétisée comme l'avait espéré le géant du commerce de détail.

Amazon l'a reconnu en déclarant qu'elle n'avait pas trouvé "le bon modèle économique nécessaire à une expansion à grande échelle." Avec le recul, cela soulève une question plus large sur l'IA dans le monde réel: même lorsque la technologie fonctionne, cela suffit-il à en faire un succès de masse?

Dans le numéro de cette semaine, nous examinons qui finance des tours de table privés sans précédent de plus de 100 milliards de dollars, et comment l'IA façonne les dispositifs médicaux. Faites défiler l'article.

UN FINANCEMENT PRIVÉ DE 100 MILLIARDS DE DOLLARS

Lors de la création d'OpenAI fin 2015, le total des investissements en capital-risque aux États-Unis pour l'ensemble des startups technologiques s'élevait à environ 86 milliards de dollars pour l'année, selon Crunchbase. Dix ans plus tard, OpenAI - qui est toujours une société privée - cherche à obtenir jusqu'à 100 milliards de dollars lors d'un seul tour de table, ce qui pourrait valoriser l'entreprise à environ 830 milliards de dollars, nous ont dit des personnes au fait du dossier . Ce chiffre aurait semblé invraisemblable il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, il s'inscrit dans le cadre d'une évolution plus large du mode de financement des grandes entreprises privées - et du montant des capitaux que les investisseurs sont prêts à engager avant une introduction en bourse. Le plus proche rival d'OpenAI, Anthropic, est également sur le marché, levant environ 15 milliards de dollars pour une valorisation de 350 milliards de dollars.

Cette ampleur montre à quel point le pouvoir s'est déplacé vers les marchés privés. Les investisseurs institutionnels, les fonds souverains, les grandes entreprises et même les particuliers fortunés se disputent l'accès à un petit nombre d'entreprises d'IA très convoitées. Au lieu d'une explosion des financements à grande échelle, les investisseurs concentrent plus que jamais leurs paris.

L'attrait de la croissance n'est pas étranger à ce phénomène. Depuis la fin de 2022, OpenAI est passée d'un chiffre d'affaires pratiquement nul à plus de 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires annualisé en 2025. Anthropic a suivi une trajectoire similaire, passant à environ 9 milliards de dollars de revenus annualisés. Ces chiffres attirent l'attention, même s'ils n'ont pas la même rigueur que les résultats d'une entreprise publique. Le chiffre d'affaires annualisé est une projection basée sur les performances récentes de l'entreprise, et non sur les liquidités déjà comptabilisées. Pour l'instant, les investisseurs s'accommodent de cette ambiguïté, car la croissance est sans précédent et s'accélère. Ce dont on parle moins souvent, c'est de la consommation de trésorerie. Alors qu'elle a reçu 22,5 milliards de dollars de SoftBank le mois dernier, OpenAI a lancé de nouveaux efforts pour lever 100 milliards de dollars, ce qui souligne à quel point l'entreprise reste gourmande en capitaux. La formation de modèles, le soutien de millions d'utilisateurs et la poursuite d'une R&D intensive nécessitent des dépenses massives bien avant que l'entreprise ne puisse gagner suffisamment d'argent pour couvrir ses coûts.

D'où proviennent tous ces capitaux? Les fonds de capital-risque américains traditionnels gèrent actuellement environ 300 milliards de dollars de liquidités. Comme me l'ont dit plusieurs sociétés de capital-risque, OpenAI à cette échelle n'est plus un jeu de capital-risque. Le calcul du financement ne fonctionne tout simplement pas. Au lieu de cela, le capital provient de trois sources. Premièrement: les entreprises, en particulier celles qui ont des raisons stratégiques de rester proches d'OpenAI. Depuis qu'OpenAI a relâché ses liens exclusifs avec Microsoft, d'autres grands acteurs technologiques tels qu'Amazon sont en pourparlers pour participer au financement, souvent en associant l'investissement à des engagements plus larges en matière de nuages ou de puces.

Deuxièmement: les fonds souverains. Des investisseurs comme le MGX d'Abu Dhabi soutiennent déjà OpenAI et Anthropic, et leurs bilans leur permettent de doubler leurs investissements dans des actifs qu'ils considèrent comme essentiels à la transformation économique à long terme de la région et à sa diversification par rapport au pétrole. Et puis il y a SoftBank 9984.T . Masayoshi Son est connu pour ses paris fondés sur de fortes convictions , mais même pour lui, le financement d'OpenAI à cette échelle sera un défi. SoftBank a déjà vendu des participations dans Nvidia pour financer des engagements antérieurs. Un autre chèque massif nécessiterait des ventes d'actifs , des prêts sur marge ou l'introduction en bourse d'autres sociétés du portefeuille. Tous ceux qui participent à ce financement privé parient sur le même objectif: une sortie du marché public. Comme nous l'avons indiqué, OpenAI et Anthropic sont en train de préparer le terrain en vue d'une introduction en bourse. D'ici là, la musique doit continuer à jouer - et jusqu'à présent, les chèques ne cessent de grossir.

La question n'est pas de savoir si le boom du financement privé est réel. Il s'agit de savoir combien de temps les investisseurs sont prêts à le soutenir avant d'exiger le même niveau de discipline et de rigueur que les marchés publics.

GRAPHIQUE DE LA SEMAINE:

L'IA passe rapidement du nuage à la clinique, avec une explosion de dispositifs médicaux approuvés par la FDA sur le marché. Ce graphique montre l'ampleur de ce boom, le nombre de dispositifs d'IA ayant plus que doublé depuis 2022 pour atteindre au moins 1 357 produits aujourd'hui. Plus de la moitié des approbations ont été obtenues au cours des trois dernières années, ce qui souligne la rapidité avec laquelle l'IA passe de l'expérimentation à l'utilisation clinique. Ce rythme effréné soulève toutefois d'importantes questions quant à la capacité des protocoles de surveillance et de sécurité à suivre l'évolution rapide de la technologie.

Plusieurs facteurs sont à l'origine de cet essor. Les investissements ont afflué à l'intersection des soins de santé et de l'IA, tandis que les régulateurs et les entreprises se sont montrés plus à l'aise avec les logiciels en tant que dispositifs médicaux - une catégorie qui n'avait pas encore fait ses preuves. L'écosystème s'élargit également au-delà des entreprises traditionnelles de technologie médicale. Nvidia

NVDA.O , par exemple, s'est associé à des entreprises telles que Medtronic et Johnson & Johnson pour contribuer à la mise en œuvre d'outils d'imagerie, de surveillance et de chirurgie pilotés par l'IA.

Le millier de dispositifs approuvés jusqu'à présent n'est pas la ligne d'arrivée; c'est le coup d'envoi d'une course technologique destinée à redéfinir le paysage médical pour les décennies à venir.