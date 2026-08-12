INTELLIGENCE ARTIFICIELLE-Les développeurs américains de modèles d'IA y voient une opportunité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Aditya Soni

Moins chers, plus personnalisables et capables de générer du code presque aussi performant que les meilleurs modèles d’Anthropic et d’OpenAI, les modèles d’intelligence artificielle ouverts en provenance de Chine ont pris d’assaut la Silicon Valley cette année. Les entreprises technologiques américaines cherchent à riposter face à un rival qu’elles ne peuvent plus ignorer. Meta META.O a annoncé cette semaine qu’elle allait reprendre la publication de modèles ouverts , y compris une version de son modèle le plus puissant. Le géant des puces Nvidia

NVDA.O , qui figure également parmi les principaux fabricants américains de modèles ouverts, a lancé un petit système et développe un système plus puissant destiné à rivaliser avec les principaux modèles à poids ouverts, selon The Information.

Dans l’ensemble, ces initiatives reflètent une prise de conscience croissante parmi les leaders technologiques américains: les modèles à poids ouvert sont appelés à jouer un rôle plus important dans la démocratisation de cette technologie, d’autant plus que les entreprises passent d’une phase de dépenses massives en IA — une tendance connue sous le nom de « tokenmaxxing » — à une phase d’examen minutieux de ces mêmes dépenses pour en optimiser l’efficacité.

Elles soulignent également la menace croissante que représentent les modèles ouverts, en particulier ceux d’entreprises chinoises telles que Moonshot et Z.ai, pour OpenAI et Anthropic, qui s’apprêtent à entrer en bourse. Ces deux géants américains de l’IA doivent convaincre les investisseurs que leur avance technologique peut justifier le coût astronomique du développement et de l’exploitation de leurs modèles.

« Pour bon nombre des tâches opérationnelles de base qui sont effectuées, il n’est pas nécessaire de disposer du modèle le plus à la pointe. Cela devient donc une question de retour sur investissement pour ces entreprises », a déclaré Marc Bhargava, directeur général chez General Catalyst, une société de capital-risque qui a investi dans Anthropic.

M. Bhargava a indiqué que des obstacles subsistaient, car l’adaptation des modèles ouverts pour qu’ils rivalisent avec les meilleurs systèmes peut s’avérer difficile et coûteuse, en particulier pour les petites équipes. Pour les tâches les plus exigeantes, telles que le codage, il s’attend à ce que les modèles d’OpenAI et d’Anthropic conservent un avantage.

Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur le grand revirement de Meta en faveur des modèles ouverts.

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LE RETOUR DE META Le retour de Meta lundi vers l’ouverture des modèles, accompagné d’un essai de 6 500 mots du directeur général Mark Zuckerberg prônant l’IA pour tous, a suscité le scepticisme de certains détracteurs qui y ont vu un pari intéressé de la part d’une entreprise ne disposant pas d’un modèle de premier plan. Mais cette initiative met également en évidence un créneau en pleine expansion que, selon beaucoup, les entreprises américaines pourraient occuper.

Malgré leur popularité croissante, les modèles chinois sont toujours considérés avec méfiance par de nombreuses entreprises américaines, qui s’inquiètent de la sécurité des données et des biais que ces modèles auraient pu absorber lors de leur entraînement, ce qui pourrait fausser leurs réponses.

« Les gens ne veulent pas utiliser de modèles chinois. C’est leur position par défaut. Mais ceux-ci sont tellement bon marché que des considérations économiques les poussent à les utiliser », a déclaré Ameya Kanitkar, cofondateur et directeur technique de Larridin, une start-up basée à San Francisco qui aide les entreprises à mesurer, gérer et optimiser l’adoption de l’IA.

« La solution naturelle pour s’imposer dans ce domaine est donc un modèle américain à poids ouverts. Les utilisateurs n’hésiteraient pas à l’adopter, sans se soucier du contexte réglementaire et géopolitique. »

L’exécution de modèles chinois à poids ouverts sur des plateformes américaines répond en grande partie aux préoccupations en matière de sécurité des données, en conservant les requêtes et les informations des clients au sein du cloud plutôt que de les envoyer aux développeurs chinois des modèles.

Mais le fait que ces modèles ne soient pas entièrement open source suscite encore des inquiétudes. À l’instar de la plupart des créateurs de modèles ouverts, les entreprises chinoises mettent à disposition en téléchargement les poids — ces paramètres d’entraînement qui déterminent les réponses d’un modèle — tout en gardant confidentiels les données d’entraînement et le code, de sorte que personne ne peut examiner en détail ce qui les a alimentés.

Cela diffère des logiciels open source tels que Linux, qui sous-tend une grande partie d’Internet et met son code à la disposition de tous pour qu’ils puissent l’inspecter et le modifier, offrant ainsi aux utilisateurs un plus grand contrôle.

La demande d’alternatives américaines se manifeste déjà sur des plateformes de développement d’IA telles qu’OpenRouter, où le Nemotron 3 Ultra de Nvidia se classe devant des modèles chinois, notamment le M3 de MiniMax, bien qu’il soit à la traîne par rapport à ces derniers dans les benchmarks de performance largement utilisés.

Meta et les créateurs américains de modèles ouverts disposent également d’autres atouts.

Cette entreprise de réseaux sociaux, dont la valeur s’élève à 1 500 milliards de dollars, prévoit de consacrer jusqu’à 145 milliards de dollars à son infrastructure d’IA cette année, ce qui lui confère une envergure et une capacité de calcul que peu d’entreprises spécialisées dans les modèles « open-weight » peuvent égaler.

La plupart des modèles ouverts chinois, quant à eux, sont hébergés par leurs développeurs, des géants du cloud basés en Chine auxquels peu d’entreprises américaines et européennes sont susceptibles de faire appel, ou par de plus petits fournisseurs américains de cloud IA tels que CoreWeave.

« Notre principal goulot d’étranglement actuel est l’échelle », a déclaré Kai Mak, directeur des recettes chez Together AI, l’une des entreprises américaines de cloud qui héberge des modèles chinois. Il a indiqué à Reuters qu’un cluster d’IA d’une valeur de 240 millions de dollars, équipé de technologies Nvidia et en cours de déploiement sur IBM Cloud dans le cadre d’un contrat pluriannuel, devrait être entièrement vendu deux à trois mois avant son lancement, en raison d’une forte demande.

Pour autant, le succès de Meta est loin d’être garanti, et l’étendue de son engagement en faveur des modèles ouverts reste floue.

L’entreprise prévoit de publier les poids de Muse Spark 1.2, son modèle le plus avancé, mais n’a pas précisé si elle ferait de même pour Watermelon, un système plus puissant qui serait en cours de développement et dont la sortie est prévue dans les prochains mois.

Cette décision pourrait révéler si Meta se contente de tâter le terrain ou si, comme l’a déclaré Zuckerberg dans son manifeste, elle s’efforce de faire en sorte que « les modèles open source américains soient les meilleurs au monde ».

GRAPHIQUE DE LA SEMAINE

Les données publiées mercredi par le fournisseur de services fintech Ramp montrent que de plus en plus d’entreprises utilisent des plateformes telles qu’OpenRouter, qui proposent des modèles d’IA à poids ouverts et développés en Chine. Environ 6,1 % des entreprises investissant dans l’IA ont utilisé ces plateformes en juillet, contre 4,5 % un an plus tôt.

Ces données ne couvrent qu’une partie des dépenses en IA, mais elles montrent que les modèles open-weight gagnent du terrain dans la Silicon Valley.

Ara Kharazian, économiste en chef chez Ramp, a déclaré que cette tendance n’avait pas encore entamé les dépenses consacrées à OpenAI et Anthropic, mais que leur adoption ralentissait, en particulier pour le créateur de ChatGPT.

Selon lui, cela rend les principales entreprises d’IA davantage dépendantes de la croissance générée par leurs clients existants, en particulier les plus gros investisseurs, qui consacrent de plus en plus de moyens aux modèles à poids ouverts.