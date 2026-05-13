INTELLIGENCE ARTIFICIELLE-Le cours de l'action Intel est en hausse, mais son redressement est toujours en cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Max A. Cherney

Depuis la prise de fonctions de son directeur général Lip-Bu Tan l'année dernière, l'évolution du cours de l'action Intel est un véritable rêve pour les investisseurs: le titre a presque quintuplé sa valeur à la clôture de mardi.

Mais est-il trop tôt pour parler de retour en force? Bien qu’impressionnante, cette hausse boursière n’est pas entièrement le fait d’Intel. Selon trois analystes spécialisés dans les semi-conducteurs, les investisseurs institutionnels n’ont eu d’autre choix que de s’engager sur le titre, sous peine de risquer des rendements faibles par rapport aux indices de référence tels que le S&P 500. Intel INTC.O est également loin d'être stabilisée. La société a enregistré une perte nette de 3,73 milliards de dollars il y a moins d'un mois. Pour mener à bien ses projets visant à devenir un fabricant de puces sous contrat de classe mondiale, Intel devra dépenser des dizaines de milliards de dollars pour développer cette technologie. On ne peut nier que Tan a fait des progrès. Il a sorti Intel de la dépendance financière en obtenant des milliards de dollars d’investissements de la part de l’administration de Donald Trump , de Nvidia et de SoftBank .

Mais malgré la forte hausse du cours de l'action Intel – à l'instar d'une grande partie du secteur des puces –, des questions difficiles subsistent quant à la capacité de l'entreprise à mener à bien les plans de Tan visant à redonner vie à cette icône américaine et à se développer à la hauteur de sa valorisation.

Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur les questions cruciales qui entourent cette entreprise toujours en difficulté et sur une mesure qu'Intel pourrait prendre pour se sauver.

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LA RENAISSANCE D'INTEL

L'industrie des puces électroniques est actuellement confrontée à un grave problème. Le leader mondial de la fonderie, le taïwanais TSMC, n'a pratiquement plus de plaquettes à vendre pour fabriquer davantage de puces d'intelligence artificielle avec sa technologie 3 nanomètres. Nvidia, AMD et Broadcom – qui aide Google et d'autres à concevoir des processeurs d'IA en interne – ont épuisé leurs capacités.

"TSMC est le véritable goulot d’étranglement", m’a confié Doug O’Loughlin, président de Semianalysis, lors d’une interview.

C’est pourquoi tous ceux qui souhaitent tenter de produire une nouvelle puce électronique cherchent des alternatives. Samsung et Intel se trouvent tous deux dans la "zone de danger". L’accord provisoire entre Apple et Intel pour la fabrication de puces, rapporté pour la première fois par le Wall Street Journal, a confirmé ce que le secteur attendait depuis des mois.

Un accord entre les deux entreprises semble prometteur sur le papier, mais pour comprendre ce que cela signifie pour Intel, les investisseurs doivent connaître trois éléments clés: de quelle puce s’agit-il? Quelle technologie de fabrication sera utilisée? Quel volume cela générera-t-il? Rien de tout cela n’est clair pour l’instant.

Même avec Apple comme client, l’entreprise n’a pas réussi à suivre la loi de Moore – la prédiction selon laquelle les puces deviendront plus rapides et moins chères tous les deux ans.

"Aucune entreprise dans l’histoire n’est jamais sortie de la courbe de la loi de Moore pour y revenir", a déclaré Jay Goldberg, analyste chez Seaport Research.

Les premiers signes sont positifs: la puce pour ordinateur portable Lunar Lake qu’Intel a fabriquée avec son processus de production actuel de puces 18A est un bon début et suggère que ce processus sera viable pour une utilisation externe.

Mais il faudra au moins un an à 18 mois pour déterminer si Intel a fait des progrès, et au moins cinq ans pour savoir si l'activité de fonderie deviendra un volet opérationnel et rentable de l'entreprise, selon Harlan Sur, analyste chez J.P. Morgan.

L'activité processeurs d'Intel a injecté des liquidités dans l'entreprise au cours des deux derniers trimestres en raison d'une forte hausse de la demande liée à l'IA. Bien que ses conceptions aient encore au moins un ou deux ans de retard sur celles d'AMD, le directeur financier Dave Zinsner a déclaré lors de la dernière conférence sur les résultats de l'entreprise que la demande en processeurs était si forte qu'Intel vendait des puces défectueuses dont personne ne voulait auparavant.

Du côté positif, Intel pourrait tirer parti de la forte hausse du cours de son action pour lever des fonds – 5 ou 10 milliards de dollars seraient très utiles, selon les analystes – via une vente d'actions afin de consolider son bilan.