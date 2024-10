Intelligence artificielle et géopolitique, quel impact sur l’allocation d’actifs ?

(Crédits: Adobe Stock)

L'intelligence artificielle est en train de révolutionner le monde. La puissance décuplée des puces Nvidia et Broadcom ouvre la voie à une nouvelle révolution industrielle et donc politique, économique et sociale. Elle crée un point de bifurcation qui peut impacter l'équilibre géopolitique mondial.

Il est très compliqué pour un analyste de comprendre et anticiper toutes les conséquences de la rupture technologique en cours. L'IA peut compléter voire remplacer à terme bien des activités intellectuelles. L'explosion des capacités de traitement numérique ouvre la voie à des ruptures technologiques tout au long de la chaine de production (data processing, militaire, santé, finance, marketing, production).

L'IA nouvelle arme nucléaire de surpuissance ?

La guerre au Moyen-Orient et en Ukraine sont des marqueurs de ces nouvelles technologies. Israël a acquis une surpuissance technologique majeure face au Hamas, au Hezbollah et même à l'Iran. À la suite des massacres du 7 octobre, Israël a réussi à détruire peu à peu bien des objectifs stratégiques. La Russie au contraire a réussi à résister à la technologie occidentale mise à la disposition de l'Ukraine. Derrière ces deux conflits proxy se dresse le conflit majeur entre les États-Unis et la Chine dans le maintien du leadership mondial de l'Occident.

Il n'appartient pas à un analyste financier de juger de la pertinence de ces conflits. En revanche, il est fondamental pour une allocation d'actifs long terme de comprendre et maîtriser les forces telluriques qui se profilent. Au-delà même de son impact économique, la révolution IA va impacter l'équilibre géopolitique mondial. On peut déjà anticiper une course vers l'IA comme on a connu une course vers le nucléaire dans les années 50 ancrée sur la rivalité USA/Union Soviétique.

Cartels et Communisme, les Chemins de la Servitude ?

Friedrich von Hayeck dans son livre séminal « Les Chemins de la Servitude » a mis en exergue les deux chemins historiques qui peuvent conduire à une destruction de la démocratie : l'État et les cartels.

La surpuissance de l'État mène au Communisme. La surpuissance des cartels mène au fascisme. Ces systèmes autocratiques et despotiques pensent que l'intelligence de leurs élites (le Parti Communiste, les technocrates, les scientifiques) peut rivaliser avec l'apparente désorganisation du débat démocratique. On assiste ainsi à une diminution de l'intelligence collective du système.

Quels liens entre les magnificent seven et l'élection US ?

Il est particulièrement intéressant d'utiliser le site OpenSecret pour étudier le biais politique des grandes entreprises américaines.

Les principaux donateurs de Kamala Harris sont Alphabet, University of California, Microsoft, Amazon, Apple, Meta. On voit bien les liens très forts entre le parti Démocrate et la big tech à l'exception de Tesla.

Les soutiens de Trump sont très différents. Il est ainsi frappant de voir que le plus grand donateur de Trump (don de 125 mln USD dont 50 mln USD le 31 mai 2024, jour où Trump a été condamné de 34 chefs d'inculpation) est Timothy Mellon le petit fils d'Andrew Mellon. Or, le monde post WWII a été modelé par Mellon.

Cartellisation ou décartellisation de l'intelligence artificielle ?

Poutine a affirmé « qui dominera l'IA dominera le monde ».

Les magnificent seven sont de plus en plus dans la ligne de mire des autorités anti-trust Américaines. Une procédure a déjà été lancée contre Google et sa position dominante sur les moteurs de recherche. Des procédures ont été aussi lancées contre Nvidia à commencer par la France qui a accusé des délais de livraison sur la France. De fait, Nvidia a reconnu que 60% de sa production était achetée par les magnificent seven.

De fait, on voit une stratégie de plus en plus claire des magnificent seven de consolider leur rente de position dominante. La stratégie est clairement de basculer vers des écosystèmes qui maximisent leur pricing power comme le cloud computing, les licences d'utilisation et non pas la vente de logiciels, la non-ouverture au grand public des capacités de calcul Nvidia à travers le système Windows.

Wokisme ou Lumières ?

Le wokisme « théorie de l'éveil » peut être vu comme une tentative de certains cartels de faire évoluer le modèle capitalo démocratique des Lumières.

Le wokisme remet ainsi subtilement en cause les fondements de la démocratie et du capitalisme. L'État régalien devient subordonné aux institutions supranationales et aux entreprises multinationales. La séparation des pouvoirs est questionnée avec une confusion de l'exécutif, du législatif et du judiciaire comme dans la Commission Européenne. La confrontation politique est réduite à un affrontement des extrêmes. Les débats politiques sont remplacés par une pensée unique de soi-disant experts.

Il est frappant de voir que la source intellectuelle des ces nouvelles idéologies est basée à Harvard ou en Californie, les berceaux même des magnificent seven.

Vers un affaiblissement de l'intelligence collective ?

Fondamentalement, c'est la destruction de l'intelligence collective et son remplacement par la soi-disant intelligence des despotes et technocrates qui détruisent le cercle vertueux du capitalisme et de la démocratie.

L'alternance politique et la destruction économique Schumpétérienne sont les dimensions de destruction régénératrice du système politique et économique. Telle est bien la thèse des Prix Nobel d'économie 2024 dans leur étude de la capacité du monde occidental à créer de la richesse depuis le 18e siècle. Par opposition, les systèmes communistes dominés par l'État et le Parti, les systèmes fascistes dominés par les despotes et les cartels, ont montré leur incapacité à durer et à se restructurer.

Quelles recommandations d'allocation d'actifs à partir de cette analyse ?

Si l'on adhère à un risque de décartelisation, il faut rester à l'écart de Microsoft, Google et rester prudent sur le Nasdaq. Il faut privilégier des valeurs technologiques mid small et ne pas surpondérer les magnificent seven.

En termes financiers, on peut se demander si la valorisation financière du secteur IA n'a pas atteint ses limites. De fait, la capitalisation boursière cumulée des grandes valeurs IA atteint autour de 3 tn USD par valeur. La valorisation totale est ainsi autour de 12 tn USD. Les PE actuels ne se justifient que par une hyper croissance des résultats et de la performance autour de 30% par an. On a là un effet de ciseau entre le PNB global occidental dont la croissance réelle converge de plus en plus vers 1% soit autour de 0% par habitant si on tient compte de la croissance de la population active. Les big techs peuvent-elles ainsi voire leur capitalisation monter de plus de 3.6 Tn USD par an alors que l'économie stagne ? Cette stagnation économique n'est-elle pas inéluctable vu le poids majeur des politiques vertes, de la décarbonation et des guerres en Ukraine et autres ?

Nous restons très sous pondérés sur la Chine au profit de l'Inde. La couverture des positions vendeuses des hedge funds à la suite du short squeeze de la Banque de Chine ne justifie pas un retournement des positions

Nous restons sous pondéré sur l'Europe en raison du grand déclassement lié à l'incapacité de l'Europe a créé une croissance pérenne. Nous continuons à privilégier les actions américaines et actions monde.

En termes sectoriels, nous restons sous pondérés sur la technologie et le luxe. Le luxe reste très dépendant de la Chine. Une restructuration des débouchés vers les USA et l'Inde sera nécessaire pour s'adapter au nouveau paradigme.

Le secteur automobile risque de traverser une crise de restructuration majeure. Le sur investissement dans la technologie électrique au nom du plan vert de Bruxelles est emblématique de l'affaiblissement de l'économie de marché vers des réponses technocratiques de la Commission et des lobbies. On voit bien que le coût budgétaire de la décarbonation se heurte de plus en plus à la stagnation de la croissance économique et son impact sur les classes moyennes de plus en plus tentées à remettre en cause un système qui les appauvrit.

Conclusion

L'intelligence artificielle a prouvé sa puissance disruptrice. Cette invention peut être rapprochée de la découverte de la bombe nucléaire. Elle bouleverse les équilibres géopolitiques. Comme toute technologie de rupture, elle peut mener aussi bien à une grande création de richesse ou à des scénarios dystopiques. Le risque principal tient sans doute à la cartellisation de cette technologie. Elle pourrait mener aux chemins de la servitude dénoncés par Friedrich von Hayeck.

De grandes fortunes vont être créées et détruites dans ce processus de révolution schumpetérienne. Une chose est certaine, seule l'intelligence collective des démocraties et non pas l'hubris des technocrates et des cartels pourra créer un nouveau système techno économique où tout aura changé pour que rien ne change.

Evariste Quant Research est un cabinet indépendant d'analyse et de recherche financière basée sur des solutions d'Intelligence Artificielle appliquées à la gestion d'actifs.

Disclaimer.

Cette analyse financière n'est pas un conseil en investissement. Evariste Quant Research et leurs clients peuvent détenir des titres mentionnés dans cette analyse.