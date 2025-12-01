Intelligence artificielle, bulle ou révolution industrielle ?

François d'Hautefeuille Evariste Quant Research Cofondateur & président https://www.evariste-quant-research.com/

Une puce Nvidia (Crédits: Adobe Stock)

La valorisation de Nvidia a dépassé 5 tn USD fin octobre 2025. Jamais une action avait atteint une telle valorisation. Le record était détenu par Apple (autour de 4 tn USD).

Nvidia représente 4.76% du MSCI Monde, contre 4.4% pour Apple, 3.73% Microsoft, 2.4% Amazon, 3.7% Alphabet A et C, 1.94% Broadcom, 1.31% Tesla et 1.23% Taiwan Semi Conductor.

La performance en EUR de Nvidia est autour de 20% contre 50% pour Google Alphabet, environ 6% pur le Nasdaq, et 0% pour Apple, -2% pour Amazon.

Source : Bloomberg LLP.

Le CA de Nvidia est de 57 Mds USD (+62% sur un an !). La marge brute est de 73% !!! La part de marché sur les puces GPU pour IA est estimée à 90% ! Près de 80% des employés de Nvidia sont devenus millionnaires.

Pourtant, il est quasiment encore impossible pour le grand public d'acheter des puces IA Nvidia. Elles sont pour le moment majoritairement achetées par la big tech (environ 40% du CA de Nvidia sur 2 clients pour des montants jusqu'à 10 Mds USD par client) et revendu sous forme de cloud computing via des serveurs colossaux gérés par Amazon (AWS), Microsoft (Azure), Google (Cloud), Meta. Ce paradoxe est lié à la saturation de la demande par rapport à l'offre encore limitée de GPU Nvidia. A cela, on peut rajouter la guerre économique de l'IA qui pousse les USA à freiner les exportations et à les couper sur la Chine.

Quelle capacité de l'IA à modifier la structure économique mondiale ?

On voit ainsi que nous traversons une vraie révolution Schumpetérienne. Une innovation de rupture (utilisation des cartes graphiques pour développer des capacités de calcul beaucoup plus puissantes que ls puces Intel) est en train de remodeler l'ensemble des chaines de production, mais aussi de disrupter la position dominante de Microsoft et Apple comme système d'exploitation.

Vers la création d'un monde métaverse ?

Le film Matrix illustrait comment un monde virtuel prenait le dessus sur le monde réel. L'IA permet d'appréhender la réalité d'une telle utopie. Le choix par Facebook de se refonder en Meta illustre bien cette évolution. L'IA est déjà reconnue dans sa capacité à générer des images identiques à celles de la réalité. Mais à terme, c'est l'ensemble du monde réel qui pourra ainsi être digitalisé, puis modifié

Vers la guerre IA ?

La guerre en Ukraine illustre bien cette montée de l'IA dans le fondement de toute superpuissance, Poutine a déclaré que le pays qui dominera l'IA dominera le Monde. La Russie éternelle est bien placée dans cette course vu la puissance de son école mathématique, étroitement liée à l'école mathématique française depuis Bienaymé Tchebitchev.

Le conflit avec la Chine pour le leadershp mondial s'articule de plus en plus autour de l'IA comme le reflète les tensions sur les terres rares, les puces Nvidia et même Taiwan,

Quels impacts de l'IA sur les autres secteurs économiques ?

L'énergie est sans doute un grand gagnant potentiel de l'IA. Les GPUs Nvidia ont besoin de méga bases de données pour alimenter leurs algorithmes. Les USA ont de ce fait favorisé une énergie à bon marché quitte à ne pas respecter les objectifs de décarbonation. On assiste donc à une divergence majeure entre l'Europe et les USA.

Comment investir dans l'IA ?

Il ne faut pas limiter sa stratégie d'investissement aux seules grandes valeurs de la mega tech. Le Nasdaq est certainement l'instrument privilégié avec certains ETFs sectoriels pour investir dans cette grande révolution et évolution. Mais le MSCI Monde reste un actif fondement de toute stratégie long terme dans la mesure où il permet de bénéficier de la rotation des thèmes d'investissement sectoriels et géographiques.

Choisir des valeurs technologiques est un exercice passionnant mais au comble de la complexité. De fait, contrairement aux valeurs value dont les cash flows sont relativement stables et modélisables, les valeurs de l'IA et impactées par l'IA sont par nature probabilistes et non pas déterministes. Comment pouvoir anticiper à 10 ans les cash flows de Nvidia ? Un concurrent comme Broadcom ou Alphabet va-t-il arriver avec une technologie alternative voire supérieure ? Quel système d'exploitation va-t-il s'imposer pour l'IA ? Microsoft va-t-il rater ce marché comme il a raté celui des téléphones portables au produit d'Android d'Alphabet ? Quel producteur de PC sera à même de diffuser les puces Nvidia en dehors des 60% de la production Nvidia réservée à la big tech ?

Autant de questions qui vont faire et défaire bien des fortunes.

Conclusion

L'IA est une révolution technologique de rupture qui impacte l'ensemble de la société économique, politique, géopolitique et sociale. Il faut sans doute remonter à la première révolution industrielle de la fin du 18e pour voir un tel point d'inflexion de l'histoire du monde.

L'IA ne se réduit pas à Nvidia, et à des systèmes d'IA générative comme ChatGPT. L'IA est avant tout la possibilité de métaverser le monde réel pour le rendre semblables au monde réel via une mathématisations digitale. Ainsi, la machine peut créer un monde similaire au monde réel. C'est le fondement séminal du test de Turing, le pionnier et fondateur de l'IA.

Nous ne partageons pas la morosité ambiante sur la décroissance et la stagnation démographique et économique. Les années glorieuses de la croissance et de la création de richesse ne sont pas que derrière nous.

Nous ne modifions pas nos positions malgré les tentatives de baisse au cours de ces dernières semaines. Nous voyons un beau potentiel de performance pour 2026.