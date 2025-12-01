Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* AIRBUS AIR.PA a annoncé lundi qu'un peu moins d'une centaine d'avions étaient encore à l'arrêt, après le rappel massif par l'avionneur européen d'avions A320, vendredi, pour effectuer un changement d'urgence de logiciels.

Le groupe a présenté samedi ses excuses après le rappel massif d'avions A320, plus de la moitié de sa flotte mondiale pour ce modèle, après l'incident de logiciel, qui a été moins lourd que prévu initialement selon des sources du secteur. AIR FRANCE AIRF.PA a annoncé vendredi l'annulation de 35 vols au départ des aéroports français et, pour la journée de samedi, un porte-parole d'Air France cité par BFM TV a parlé de six vols annulés dans la matinée, et un retour à la normale ensuite.

* SECTEUR AUTOMOBILE - Les immatriculations de voitures neuves en France ont reculé en novembre de 0,29% en rythme annuel, selon les données communiquées lundi par la Plateforme automobile (PFA). Les immatriculations de voitures neuves du groupe STELLANTIS STLAM.MI , qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ont reculé le mois dernier de 5,50% par rapport à un an plus tôt, tandis que celles de RENAULT RENA.PA (marques Renault, Dacia et Alpine) ont augmenté de 3,97% en rythme annuel en novembre. Par ailleurs, la production de Stellantis en France devrait chuter de 11% en 2028, a rapporté lundi le quotidien Financial Times, citant des estimations syndicales.

* VALLOUREC VLLP.PA a annoncé vendredi la nomination de Nathalie Delbreuve au poste de directrice financière à compter du 1er décembre.

* TOTALENERGIES TTEF.PA a annoncé lundi avoir signé un accord de cession avec Chevron CVX.N pour la vente d'une participation de 40% dans des permis d'exploration au large du Nigeria à Star Deep Water Petroleum Limited, une filiale de la major pétrolière américaine. HSBC a par ailleurs abaissé sa recommantion à "conserver" contre "acheter". Le Financial Times rapporte en outre lundi que le Royaume-Uni va retirer son financement du projet GNL de TotalEnergies au Mozambique.

* VIVENDI VIV.PA - Kepler Cheuvreux a abaissé sa recommandation à "conserver" contre "acheter"

* BUREAU VERITAS BVI.PA - RBC a abaissé sa recommandation à "sous-perfomance" contre "performance du secteur".

* AIR FRANCE-KLM AIRF.PA - JP Morgan a relevé sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre".

* HSBC HSBA.L a annoncé lundi la signature d'un accord pluriannuel avec la start-up française Mistral AI afin d'intégrer des outils d'intelligence artificielle (IA) générative dans la banque, afin d'accélérer l'automatisation, d'augmenter la productivité et d'améliorer les services aux clients.

* DEUTSCHE TELEKOM DTEGn.DE et le groupe Schwarz prévoient de construire conjointement un centre de données dédié à l'intelligence artificielle (IA), a rapporté dimanche le journal allemand Handelsblatt, qui cite des sources au fait du dossier.

