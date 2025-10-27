Intellia s'effondre après que l'entreprise a interrompu les essais de phase finale de son traitement d'édition de gènes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** Les actions de la société d'édition de gènes Intellia Therapeutics NTLA.O ont chuté de 60 % à 61,02 $ avant la mise sur le marché

** La société interrompt le dosage des patients dans les essais de phase avancée de son traitement expérimental d'édition de gènes appelé nex-z dans un type de maladie d'accumulation de protéines

** NTLA déclare que la pause fait suite à des effets secondaires graves sur le foie d'un patient traité dans le cadre d'un essai en phase finale

** La société consulte des experts et des régulateurs sur les prochaines étapes - NTLA

** Plus de 450 patients auraient reçu le nex-z jusqu'à présent, a déclaré la société

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 120 % depuis le début de l'année