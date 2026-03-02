Intellia progresse après que la FDA américaine a levé la suspension clinique de l'essai de thérapie génique pour les maladies cardiaques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 mars - ** Les actions du développeur de thérapie génique Intellia Therapeutics NTLA.O augmentent de 4,8 % à 14,44 $ avant bourse

** La société déclare que la Food and Drug Administration américaine a levé la suspension de l'essai clinique de phase avancée de sa thérapie génique expérimentale pour une maladie cardiaque

** L'année dernière, la société a déclaré que la FDA avait suspendu ses deux principaux essais de phase avancée pour le traitement d'édition génétique, le nexiguran ziclumeran, après qu'un patient soit décédé de graves complications hépatiques

** En janvier, la FDA a levé la suspension clinique de l'un des essais, MAGNITUDE-2, après que l'entreprise a pris des mesures d'atténuation telles qu'une surveillance accrue des tests de laboratoire hépatiques et l'exclusion des patients présentant certaines anomalies hépatiques

** La thérapie est testée chez des patients atteints de cardiomyopathie amyloïde à transthyrétine (ATTR-CM), une maladie cardiaque grave qui s'aggrave et dans laquelle une protéine anormale s'accumule dans le cœur, le rendant rigide et moins capable de pomper le sang correctement

** Le NTLA a augmenté de 53,3 % en 2025