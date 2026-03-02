 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Intellia progresse après que la FDA américaine a levé la suspension clinique de l'essai de thérapie génique pour les maladies cardiaques
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 14:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 mars - ** Les actions du développeur de thérapie génique Intellia Therapeutics NTLA.O augmentent de 4,8 % à 14,44 $ avant bourse

** La société déclare que la Food and Drug Administration américaine a levé la suspension de l'essai clinique de phase avancée de sa thérapie génique expérimentale pour une maladie cardiaque

** L'année dernière, la société a déclaré que la FDA avait suspendu ses deux principaux essais de phase avancée pour le traitement d'édition génétique, le nexiguran ziclumeran, après qu'un patient soit décédé de graves complications hépatiques

** En janvier, la FDA a levé la suspension clinique de l'un des essais, MAGNITUDE-2, après que l'entreprise a pris des mesures d'atténuation telles qu'une surveillance accrue des tests de laboratoire hépatiques et l'exclusion des patients présentant certaines anomalies hépatiques

** La thérapie est testée chez des patients atteints de cardiomyopathie amyloïde à transthyrétine (ATTR-CM), une maladie cardiaque grave qui s'aggrave et dans laquelle une protéine anormale s'accumule dans le cœur, le rendant rigide et moins capable de pomper le sang correctement

** Le NTLA a augmenté de 53,3 % en 2025

Valeurs associées

INTELLIA THERAPE
13,7800 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank