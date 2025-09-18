 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Intellia progresse après le recrutement de patients dans le cadre d'un essai clinique de phase avancée portant sur un médicament contre les maladies génétiques
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 14:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 septembre - ** Les actions de la société d'édition de gènes Intellia Therapeutics NTLA.O augmentent de 5,3 % à 13,07 $ avant la mise sur le marché

** La société annonce qu'elle a terminé le recrutement des patients dans une étude de phase avancée de son traitement expérimental, le lonvoguran ziclumeran (lonvo-z), pour le traitement de l'œdème angioneurotique héréditaire

** L'angio-œdème héréditaire se caractérise par des crises de gonflement sévères, récurrentes et imprévisibles dans certaines parties du corps, notamment la peau, le tractus gastro-intestinal et les voies respiratoires

** La société attend les données de l'étude de phase avancée au premier semestre 2026

** Intellia déclare être en bonne voie pour soumettre une demande de licence de produit biologique au second semestre 2026 afin de soutenir les plans de la société en vue d'un lancement potentiel aux États-Unis au premier semestre 2027

** À la dernière clôture, l'action a progressé de 6,4 % depuis le début de l'année

