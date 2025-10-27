Intellia plonge après que la société a interrompu les essais de phase finale d'un traitement d'édition génétique

(Mises à jour)

27 octobre - ** Les actions de la société d'édition de gènes Intellia Therapeutics NTLA.O ont chuté de 42,8 % à 61,02 $; elles sont sur le point de connaître leur pire journée

** La société interrompt le dosage des patients dans les essais de phase avancée de son traitement expérimental d'édition de gènes appelé nex-z dans un type de maladie d'accumulation de protéines

** La NTLA déclare que la pause fait suite à des effets secondaires graves sur le foie d'un patient traité dans le cadre d'un essai de phase avancée

** La société consulte des experts et des régulateurs sur les prochaines étapes - NTLA

** Plus de 450 patients auraient reçu le nex-z jusqu'à présent, selon la société

**En incluant les mouvements de la séance, l'action est en hausse d'environ 30 % depuis le début de l'année