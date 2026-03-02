Intellia obtient le feu vert de la FDA pour reprendre un deuxième essai de thérapie génique après une pause de sécurité

Intellia Therapeutics NTLA.O a déclaré lundi que la Food and Drug Administration américaine a levé la suspension clinique d'un essai de phase avancée de sa thérapie génique pour une maladie cardiaque.

La thérapie génique, nexiguran ziclumeran (nex-z), est testée séparément pour une maladie cardiaque et des lésions nerveuses causées par l'amyloïdose à transthyrétine, une maladie rare et progressive résultant de l'accumulation d'une protéine défectueuse dans les organes.

L'année dernière, la FDA a suspendu les deux essais d'Intellia sur le traitement par édition de gènes après qu'un patient participant à l'étude sur les maladies cardiaques a été hospitalisé pour de graves complications hépatiques et est décédé par la suite .

La décision de lundi autorise la reprise de l'essai sur les patients atteints de cardiomyopathie, ce qui a fait grimper les actions d'Intellia de 2 % dans les échanges de la matinée. Les actions de la société ont chuté de plus de 40 % après l'arrêt des essais.

En janvier, la FDA a levé son blocage clinique sur un essai pour les patients souffrant de lésions nerveuses, ou polyneuropathie.

Jon Miller, analyste chez Evercore, a déclaré qu'Intellia avait levé la suspension relativement rapidement par rapport aux normes historiques, suggérant que le retard clinique global pourrait être limité à environ trois ou quatre mois, et a qualifié ce résultat d'"excellent".

La société a déclaré avoir pris des mesures d'atténuation pour les deux essais, telles qu'une surveillance accrue des tests hépatiques, l'utilisation de stéroïdes à court terme pour les problèmes hépatiques précoces après l'administration et l'exclusion des patients présentant certaines anomalies hépatiques.

Pour l'essai sur les maladies cardiaques, Intellia a ajouté de nouveaux critères d'exclusion pour les patients présentant une instabilité cardiovasculaire récente ou une capacité sévèrement réduite à pomper le sang.

Les traitements actuels de la forme cardiaque de la maladie comprennent le médicament injectable Amvuttra d'Alnylam Pharmaceuticals ALNY.O , le produit phare de Pfizer PFE.N Vyndaqel et l'Attruby de BridgeBio Pharma BBIO.O .