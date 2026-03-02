 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Intellia obtient le feu vert de la FDA pour reprendre un deuxième essai de thérapie génique après une pause de sécurité
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 16:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualisation des actions, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 6, détails sur l'exigence de l'essai aux paragraphes 8, 9) par Christy Santhosh

Intellia Therapeutics NTLA.O a déclaré lundi que la Food and Drug Administration américaine a levé la suspension clinique d'un essai de phase avancée de sa thérapie génique pour une maladie cardiaque.

La thérapie génique, nexiguran ziclumeran (nex-z), est testée séparément pour une maladie cardiaque et des lésions nerveuses causées par l'amyloïdose à transthyrétine, une maladie rare et progressive résultant de l'accumulation d'une protéine défectueuse dans les organes.

L'année dernière, la FDA a suspendu les deux essais d'Intellia sur le traitement par édition de gènes après qu'un patient participant à l'étude sur les maladies cardiaques a été hospitalisé pour de graves complications hépatiques et est décédé par la suite .

La décision de lundi autorise la reprise de l'essai sur les patients atteints de cardiomyopathie, ce qui a fait grimper les actions d'Intellia de 2 % dans les échanges de la matinée. Les actions de la société ont chuté de plus de 40 % après l'arrêt des essais.

En janvier, la FDA a levé son blocage clinique sur un essai pour les patients souffrant de lésions nerveuses, ou polyneuropathie.

Jon Miller, analyste chez Evercore, a déclaré qu'Intellia avait levé la suspension relativement rapidement par rapport aux normes historiques, suggérant que le retard clinique global pourrait être limité à environ trois ou quatre mois, et a qualifié ce résultat d'"excellent".

La société a déclaré avoir pris des mesures d'atténuation pour les deux essais, telles qu'une surveillance accrue des tests hépatiques, l'utilisation de stéroïdes à court terme pour les problèmes hépatiques précoces après l'administration et l'exclusion des patients présentant certaines anomalies hépatiques.

Pour l'essai sur les maladies cardiaques, Intellia a ajouté de nouveaux critères d'exclusion pour les patients présentant une instabilité cardiovasculaire récente ou une capacité sévèrement réduite à pomper le sang.

Les traitements actuels de la forme cardiaque de la maladie comprennent le médicament injectable Amvuttra d'Alnylam Pharmaceuticals ALNY.O , le produit phare de Pfizer PFE.N Vyndaqel et l'Attruby de BridgeBio Pharma BBIO.O .

Valeurs associées

ALNYLAM PHARMA
326,4425 USD NASDAQ -1,95%
BRIDGEBIO PHARMA
64,0400 USD NASDAQ -3,67%
INTELLIA THERAPE
14,6863 USD NASDAQ +6,58%
PFIZER
27,405 USD NYSE -0,81%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • De la fumée s'élève à Deir Seryan, dans le sud du Liban, après une frappe israélienne le 2 mars 2026 ( AFP / Rabih DAHER )
    Le Moyen-Orient s'embrase, du Golfe au Liban
    information fournie par AFP 02.03.2026 16:52 

    La guerre au Moyen-Orient s'aggrave lundi sur de multiples fronts avec de nouveaux raids aériens massifs américains et israéliens sur l'Iran, qui continue à viser les pays du Golfe et même le territoire de l'Union européenne à Chypre. Raffinerie saoudienne touchée ... Lire la suite

  • ( AFP / STR )
    USA: l'activité manufacturière a légèrement ralenti en février
    information fournie par Boursorama avec AFP 02.03.2026 16:38 

    L'activité manufacturière a flanché le mois dernier aux Etats-Unis mais reste au-dessus au-dessus des attentes, selon un baromètre régulier publié lundi. L'indice publié par la fédération professionnelle ISM, basé sur les réponses d'un panel d'entreprises, s'est ... Lire la suite

  • Un pétrolier au large de Dubai, le 1er mars 2026 ( AFP / Fadel SENNA )
    Frappes sur les infrastructures du Golfe, blocage d'Ormuz: choc mondial sur l'énergie
    information fournie par AFP 02.03.2026 16:26 

    Lundi noir sur les marchés de l'énergie: les prix du gaz et du pétrole s'envolent, portés par la guerre au Moyen-Orient et des premières frappes contre des infrastructures au Qatar et en Arabie saoudite, tandis que la paralysie du détroit d'Ormuz menace l'approvisionnement ... Lire la suite

  • Le parquet de la Bourse de New York, le 2 mars 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Guerre au Moyen-Orient: Wall Street évolue dans le rouge
    information fournie par AFP 02.03.2026 16:23 

    La Bourse de New York évoluait dans le rouge lundi face à la guerre au Moyen-Orient, les valeurs de la défense et de l'énergie tirant leur épingle du jeu tandis que celles de l'aérien et du tourisme sont plombées. Vers 15H10 GMT, le Dow Jones cédait 0,34%, l'indice ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank