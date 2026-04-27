Intellia lance une offre publique de 150 millions de dollars à la suite d'un essai clinique sur la thérapie génique ; le cours de l'action chute

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27 avril - ** L'action de la société biopharmaceutique Intellia Therapeutics NTLA.O a reculé de 2,5% après la clôture, à 12,72 dollars, alors que la société cherche à lever des fonds suite aux résultats d'un essai clinique de phase avancée ** L'action NTLA a clôturé en baisse de 4,3% à 13,04 $ lundi après que la société a annoncé que sa thérapie expérimentale d'édition génétique avait réduit la fréquence des crises d'œdème chez des patients atteints d'une maladie génétique rare lors d'un essai clinique de phase avancée

** Ces résultats incitent la société à entamer une soumission progressive de ses données sur la thérapie génique, son objectif étant d'obtenir l'autorisation de la Food and Drug Administration américaine l'année prochaine, a déclaré NTLA ** Après la clôture, la société lance une offre publique de 150 millions de dollars

** Jefferies, Goldman Sachs et Citigroup sont les co-chefs de file ** NTLA, basée à Cambridge, dans le Massachusetts, compte environ 118,1 millionsd'actions en circulation, pour une capitalisation boursière d'environ 1,5 milliard de dollars

** À la clôture de lundi, l'action affichait une hausse de 45% depuis le début de l'année

** La note moyenne de 24 analystes est "acheter"; le cours cible médian est de 16 $, selon les données de LSEG