Intellia interrompt ses essais de thérapie génique à la suite d'une lésion hépatique chez un patient ; les actions chutent

Intellia Therapeutics NTLA.O a temporairement interrompu le dosage et la sélection des patients dans deux études en phase avancée de sa thérapie génique après qu'un participant a développé une grave lésion hépatique, a déclaré la société lundi, faisant chuter ses actions de plus de 44% dans les échanges avant bourse.

Le patient, qui a reçu le traitement appelé Nexiguran ziclumeran (nex-z) dans une étude sur l'amylose à transthyrétine avec cardiomyopathie (ATTR-CM), a présenté des pics importants d'enzymes hépatiques et une bilirubine élevée, ce qui a déclenché une pause de sécurité définie par le protocole, a déclaré la société.

La personne a été hospitalisée et suit un traitement médical.

L'ATTR-CM est une maladie cardiaque rare et mortelle dans laquelle des protéines transthyrétines défectueuses s'accumulent dans le cœur et peuvent provoquer une défaillance de l'organe.

Ce développement constitue un revers pour l'entreprise, qui développe des traitements basés sur la technologie CRISPR. Nex-z est développé comme un traitement unique qui agit en désactivant le gène responsable de la production de la protéine transthyrétine.

Intellia a déclaré qu'elle consultait des experts externes, qu'elle évaluait les mesures de réduction des risques et qu'elle s'entretenait avec les autorités de réglementation au sujet d'un plan visant à reprendre le recrutement "dès que cela sera approprié"

Le traitement actuel de l'ATTR-CM comprend le médicament injectable Amvuttra d'Alnylam Pharmaceuticals ALNY.O , le produit phare de Pfizer PFE.N Vyndaqel et l'Attruby de BridgeBio Pharma BBIO.O .