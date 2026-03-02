Intellia augmente après que la FDA américaine a levé la suspension de l'essai de thérapie génique pour les maladies cardiaques

(Mises à jour)

2 mars - ** Les actions du développeur de thérapie génique Intellia Therapeutics NTLA.O augmentent de 3,1 % à 14,21 $

** La société déclare que la Food and Drug Administration américaine a levé la suspension de l'essai cliniquede sa thérapie génique expérimentale pour une maladie cardiaque

** L'année dernière, la société a déclaré que la FDA avait suspendu ses deux principaux essais de phase avancée pour le traitement d'édition génétique, le nexiguran ziclumeran, après qu'un patient soit décédé de graves complications hépatiques

** En janvier, la FDA a levé la suspension clinique de l'un des essais, MAGNITUDE-2, après que l'entreprise a pris des mesures d'atténuation telles qu'une surveillance accrue des tests de laboratoire hépatiques et l'exclusion des patients présentant certaines anomalies hépatiques

** "Au-delà de ces changements, il convient de préciser que la levée de cette suspension a été assez rapide et qu'elle ne perturbera probablement que très peu le calendrier clinique", indique Evercore ISI

** La thérapie est testée chez des patients atteints de cardiomyopathie amyloïde à transthyrétine (ATTR-CM), une maladie cardiaque grave qui s'aggrave et dans laquelle une protéine anormale s'accumule dans le cœur, le rendant rigide et moins capable de pomper le sang correctement

** En incluant les mouvements de la séance, NTLA a augmenté de 56,4 % depuis le début de l'année