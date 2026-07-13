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Intel va renforcer son site de Leixlip en Irlande
information fournie par Zonebourse 13/07/2026 à 14:43

Intel annonce un investissement de 5 MdsEUR (5,7 MdsUSD) sur son campus de Leixlip, en Irlande, afin d'étendre sa capacité de fabrication grâce à la modernisation des installations existantes et à l'installation d'équipements de pointe.

"La demande mondiale pour l'IA et l'informatique haute performance alimente le besoin en silicium de pointe destiné aux usines d'IA, et Intel développe sa capacité en Irlande afin de produire les processeurs Intel Xeon 6 et les futurs Intel Xeon construits sur son noeud Intel 3", met en avant le géant des processeurs.

Cet investissement vise à accroître la production actuelle, faire progresser les activités de recherche et développement et exploiter la capacité de l'ensemble des salles blanches existantes, renforçant ainsi la chaîne d'approvisionnement européenne en semi-conducteurs et répondant aux besoins de l'industrie.

L'exécution de ce programme d'investissement a débuté plus tôt cette année. Cet investissement devrait créer des emplois permanents dans le secteur de la haute technologie et mobiliser des artisans spécialisés, tout en augmentant la capacité de fabrication de pointe en Irlande.

Cet engagement soutient un pilier clé du développement et du renforcement de l'écosystème irlandais des semi-conducteurs, positionnant l'Irlande comme un pôle industriel européen de premier plan. Site de fabrication parmi les plus avancés d'Intel, Leixlip emploie 4 900 personnes.

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