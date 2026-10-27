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Intel se renforce dans le quantique en mettant la main sur Classiq
information fournie par Zonebourse 27/10/2026 à 14:50

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Intel prend 2,9% à 93 USD, au lendemain d'un accord définitif en vue de l'acquisition de Classiq, qui permettrait au groupe de "créer une plateforme complète d'informatique quantique, facile à utiliser, afin de favoriser la maturation de cette technologie prometteuse et son adoption à grande échelle".

Classiq propose une plateforme logicielle unifiée, indépendante du type de qubits utilisé et de l'architecture matérielle sous-jacente. Ce niveau élevé d'abstraction permet à l'informatique quantique de dépasser le stade des circuits et des applications conçus sur mesure pour devenir une plateforme informatique accessible au plus grand nombre.

Selon Intel, la plateforme de synthèse de Classiq apporte des compétences complémentaires aux capacités matérielles et logicielles que le groupe a lui-même développées dans le domaine de l'informatique quantique au cours de la dernière décennie.

Cette combinaison permettrait à Intel de devenir un fournisseur de solutions quantiques intégrées de bout en bout, tout en enrichissant son portefeuille déjà diversifié de plateformes de calcul avec des processeurs quantiques (QPU).

Après la finalisation de l'opération, Intel entend continuer à prendre en charge les intégrations multiplateformes existantes de Classiq et garantir le maintien d'une solution logicielle indépendante des technologies de qubits et des architectures matérielles, afin de préserver un écosystème logiciel quantique ouvert et collaboratif.

L'opération reste soumise à l'obtention des autorisations réglementaires et aux autres conditions habituelles de finalisation. Sa conclusion est attendue au cours du premier semestre 2027. D'ici là, Intel et Classiq continueront d'exercer leurs activités en tant qu'entreprises distinctes et indépendantes.

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