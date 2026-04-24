Intel s'envole alors que tout semble indiquer que l'essor de l'IA pour les processeurs est bien là

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'action Intel bondit de 28 % avant l'ouverture et s'apprête à atteindre un niveau record

* Au moins 14 sociétés de courtage relèvent leurs objectifs de cours après la publication des résultats

(Réécriture complète, mise à jour du cours de l'action) par Aditya Soni et Rashika Singh

La demande pour les processeurs centraux d'Intel de la part des entreprises proposant des services d'IA a été si forte au premier trimestre que la société a même vendu des puces qu'elle avait initialement passées en perte, un revirement remarquable qui a fait monter en flèche le cours de l'action vendredi.

L'action INTC.O a progressé de 28 % à 85 dollars en pré-ouverture, en passe d'ouvrir à un niveau record qui dépasserait son pic de l'ère des dot-com des années 2000 et ajouterait plus de 90 milliards de dollars à la valeur boursière de la société, la portant au-dessus de 420 milliards de dollars .

Ses concurrents AMD AMD.O et Arm ARM.O ont également gagné 7 % chacun, portés par la conviction grandissante que l'inférence – le processus par lequel l'intelligence artificielle répond aux requêtes des utilisateurs – pourrait replacer les processeurs centraux au cœur de l'industrie après des années d'éclipse face aux puces graphiques utilisées pour l'entraînement de l'IA.

Nvidia NVDA.O , le géant des puces graphiques qui a dominé le boom de l'IA, a également perçu ce changement et s'est préparé à une concurrence accrue. La société a dévoilé le mois dernier un nouveau processeur central , une initiative rare sur un terrain qu'elle avait depuis longtemps cédé à ses rivaux.

Vendredi, son cours de bourse est resté pratiquement inchangé.

Au moins 14 sociétés de courtage ont relevé leurs objectifs de cours sur l'action Intel à la suite de résultats du premier trimestre meilleurs que prévu et de prévisions de ventes supérieures aux estimations, HSBC soulignant la demande croissante pour les processeurs de serveurs Xeon d'Intel utilisés dans les centres de données d'IA.

Le directeur financier David Zinsner a déclaré que ces prévisions s'expliquaient en partie par la hausse des prix et la pénurie d'approvisionnement au premier trimestre, qui a contraint Intel à puiser dans ses stocks de produits finis et à vendre des puces qu'il ne prévoyait pas d'écouler.

« Il s'agissait soit de produits déclassés, soit de produits anciens que nous avions mis de côté, et nous avons ensuite collaboré avec nos clients. Cela nous a beaucoup aidés. Je ne suis pas sûr que nous bénéficierons de cet avantage au deuxième trimestre », a-t-il déclaré.

L'action Intel a déjà progressé d'environ 80 % cette année, après un bond d'environ 84 % l'année dernière, alors que le redressement de l'entreprise s'accélère sous la houlette du directeur général Lip-Bu Tan après des années de faux pas.

Le titre se négocie désormais à environ 90 fois ses estimations de bénéfices prévisionnels sur 12 mois – son plus haut niveau jamais enregistré –, bien au-dessus des 37 fois pour AMD et des 22 fois pour Nvidia.

En début de semaine, Intel a marqué un point , donnant un coup de pouce symbolique à ses ambitions en matière de fabrication sous contrat en s'assurant Tesla comme client pour son processus de fabrication de puces de nouvelle génération 14A, lié au complexe de puces IA Terafab prévu par Elon Musk.

« Si l'activité de fonderie peut commencer à apporter une contribution significative en 2027, comme prévu, cela devrait vraiment montrer que le redressement de l'entreprise est achevé », a déclaré Bob O'Donnell, président et analyste en chef chez TECHnalysis Research.