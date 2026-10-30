Intel s'apprête à perdre plus de 120 milliards de dollars en capitalisation boursière alors que les perspectives moroses pèsent sur le secteur des puces électroniques

30 octobre - ** Les actions d'Intel INTC.O , le fabricant de puces électroniques, chutent de 25,3% à 68,75 dollars en pré-ouverture après la publication des résultats du troisième trimestre par la société

** INTEL devrait perdre plus de 120 milliards de dollars de capitalisation boursière et s'apprête à enregistrer sa plus forte baisse en pourcentage depuis plus de deux ans, si ces pertes se confirment

** La société prévoit un chiffre d'affaires compris entre 15 et 16 milliards de dollars au quatrième trimestre, en deçà des estimations de 17,07 milliards de dollars, ainsi qu'un bénéfice ajusté de 25 cents par action, inférieur aux estimations de 43 cents – données compilées par LSEG

** La société revoit à la baisse ses prévisions pour le quatrième trimestre en raison de pénuries d'approvisionnement dans le secteur manufacturier, d'une faible demande en PC sur fond de hausse des prix de la mémoire et d'une capacité de production réduite à la suite d'une explosion survenue dans son usine en Israël, qui lui a coûté environ 600 millions de dollars de chiffre d'affaires sur deux trimestres

** La société prévoit un flux de trésorerie négatif en 2026, car elle est en passe d'investir 20 milliards de dollars dans l'extension de ses capacités de production, les dépenses devant augmenter fortement en 2027

** “Je suis déçu que nous n'ayons pas été en mesure de répondre à la forte demande des clients au cours de ce trimestre”, a déclaré Lip-Bu Tan, directeur général d'Intel

** La société annonce toutefois pour le troisième trimestre un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux estimations des analystes

** Les perspectives moroses de la société pèsent sur les valeurs du secteur des semi-conducteurs; Nvidia NVDA.O , Broadcom AVGO.O , AMD AMD.O , Micron MU.O et Qualcomm QCOM.O ont reculé de 2,7% à 7%

** À la clôture d'hier, l'action INTC avait plus que doublé depuis le début de l'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))