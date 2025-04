Intel : replonge sous 19,2$, en direction des 18$ information fournie par Cercle Finance • 11/04/2025 à 17:30









(CercleFinance.com) - Intel pourrait ressortir par le bas d'une séquence 'portes de saloon' entre 18 et 21,5$ : le titre replonge sous l'ex plancher annuel des 19,20$, et pourrait poursuivre en direction de 15$.





Valeurs associées INTEL 18,8811 USD NASDAQ -5,02%