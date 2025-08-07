 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 715,00
+0,99%
Intel recule avec l'appel de Donald Trump à la démission de son PDG
07/08/2025 à 16:48

(AOF) - Le titre Intel (-2,67%, à 19,86 dollars) est délaissé après un message de Donald Trump sur son réseau social Truth. Le président des États-Unis a écrit : " le PDG d’Intel est en proie à un grave conflit d’intérêts et doit démissionner immédiatement. Il n’y a pas d’autre solution ". Un sénateur américain a adressé une lettre à Frank Yeary, président du conseil d’administration d’Intel, dans laquelle il s’inquiète des investissements et des liens de Lip-Bu Tan, PDG d’Intel, avec des entreprises qui seraient liées au parti communiste chinois et à l’armée populaire de libération chinoise.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

INTEL
19,7950 USD NASDAQ -3,01%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF)

    Trump qui parle de conflit d interet ! C est la meilleure celle là !

