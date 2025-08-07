Intel recule avec l'appel de Donald Trump à la démission de son PDG

(AOF) - Le titre Intel (-2,67%, à 19,86 dollars) est délaissé après un message de Donald Trump sur son réseau social Truth. Le président des États-Unis a écrit : " le PDG d’Intel est en proie à un grave conflit d’intérêts et doit démissionner immédiatement. Il n’y a pas d’autre solution ". Un sénateur américain a adressé une lettre à Frank Yeary, président du conseil d’administration d’Intel, dans laquelle il s’inquiète des investissements et des liens de Lip-Bu Tan, PDG d’Intel, avec des entreprises qui seraient liées au parti communiste chinois et à l’armée populaire de libération chinoise.

AOF - EN SAVOIR PLUS