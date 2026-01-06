Intel progresse après le lancement de la puce d'intelligence artificielle Panther Lake pour les ordinateurs portables

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
6 janvier - ** Les actions du fabricant de puces Intel
INTC.O augmentent de 1,2 % à 39,84 $ avant le marché
** INTC lance Panther Lake , sa nouvelle puce d'intelligence artificielle pour ordinateurs portables, lundi au salon CES de Las Vegas
** Les puces présentent un nouveau design de transistor et un moyen de fournir de l'énergie à la puce grâce au processus de fabrication 18A de l'entreprise
** INTC a augmenté de 84% l'année dernière
