Intel progresse après le lancement de la puce d'intelligence artificielle Panther Lake pour les ordinateurs portables

6 janvier - ** Les actions du fabricant de puces Intel

INTC.O augmentent de 1,2 % à 39,84 $ avant le marché

** INTC lance Panther Lake , sa nouvelle puce d'intelligence artificielle pour ordinateurs portables, lundi au salon CES de Las Vegas

** Les puces présentent un nouveau design de transistor et un moyen de fournir de l'énergie à la puce grâce au processus de fabrication 18A de l'entreprise

** INTC a augmenté de 84% l'année dernière