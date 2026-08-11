Intel prévoit une cession de 15 milliards de dollars d'actions alors que le rebond de son titre le porte à la hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées d'un article de Bloomberg News aux paragraphes 3 et 4, ainsi qu'une clause de non-responsabilité au paragraphe 5) par Anhata Rooprai

Intel INTC.O a annoncé lundi son intention de lever 15 milliards de dollars par le biais d’une vente d’actions, afin de financer le développement coûteux de son activité de fabrication de puces en sous-traitance en tirant parti de la flambée du cours de son action, alimentée par ses efforts de redressement.

Autrefois acteur dominant de l’industrie mondiale des puces, Intel investit massivement dans de nouvelles installations et des capacités d’encapsulation de pointe afin de concurrencer les leaders du secteur, tels que TSMC 2330.TW , dans la fabrication de puces en sous-traitance.

Bloomberg News, citant des sources proches du dossier, a rapporté qu’Intel prévoyait d’augmenter le montant de sa vente d’actions à environ 20 milliards de dollars et pourrait fixer le prix de l’offre à 95 dollars par action ou plus, soit une décote d’environ 2,6% par rapport au cours de clôture de lundi, à 97,52 dollars.

Selon cet article, la demande des investisseurs aurait dépassé les 100 milliards de dollars et l’opération pourrait atteindre plus de 20 milliards de dollars si l’option de surallocation était exercée.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information. Intel n’a pas pu être joint pour commenter en dehors des heures d’ouverture habituelles.

L'action Intel a chuté de plus de 4% lundi. Depuis la dernière clôture, le titre a presque triplé depuis le début de l'année, surperformant ses concurrents AMD AMD.O et Nvidia

NVDA.O ainsi que la hausse de près de 75% de l'indice Philadelphia Semiconductor .SOX .

Plusieurs analystes ont estimé que la flambée du cours de l’action Intel avait accru les chances d’une levée de fonds par émission d’actions afin de financer ses projets d’expansion.

“En tant qu’entreprise à forte intensité capitalistique qui a largement contribué à ruiner son propre bilan et ses perspectives en se concentrant sur l’ingénierie financière plutôt que sur l’ingénierie physique, grâce à 82 milliards de dollars de rachats d’actions dans les années 2010, il est tout à fait logique qu’Intel lève des fonds, surtout après une multiplication par cinq du cours de son action depuis août dernier”, a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

La transition vers les agents d’IA a stimulé la demande en processeurs au-delà de la capacité de production d’Intel, ce qui a incité le fabricant de puces à relever en juillet ses prévisions de dépenses d’investissement pour cette année, les faisant passer de 18 milliards à 20 milliards de dollars.

Il s’est également engagé à produire en grande série des puces utilisant son procédé de fabrication 14A en 2028, après avoir précédemment averti que cette technologie pourrait être mise en veilleuse en l’absence d’un client externe majeur.

Sa division de fonderie a conquis Tesla TSLA.O comme client pour le 14A, et l’optimisme quant à l’arrivée d’un autre client de premier plan s’est accru après que le président américain Donald Trump a déclaré qu’Apple AAPL.O fabriquerait des processeurs avec Intel, bien qu’aucune des deux entreprises ne l’ait confirmé.

Le mois dernier, Intel a annoncé un investissement de 5 milliards d’euros (5,77 milliards de dollars) destiné à moderniser et à développer la fabrication de puces en Irlande, un projet qui représente plus de 25% de ses dépenses d’investissement prévues pour 2026.

Intel prévoit d’accorder aux chefs de file une option de 30 jours leur permettant d’acheter jusqu’à 2,25 milliards de dollars d’actions supplémentaires au prix d’offre, hors remises.

JPMorgan Securities, Goldman Sachs, Morgan Stanley et Citigroup Global Markets agissent en tant que chefs de file conjoints.

(1 dollar = 0,8666 euro)