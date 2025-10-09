Intel présente les détails de la première puce pour PC fabriquée à l'aide de sa nouvelle technologie de fabrication

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Intel INTC.O a dévoilé jeudi les principaux détails de son prochain processeur pour ordinateur portable Panther Lake, la première puce construite sur son processus de production de nouvelle génération 18A, visant à convaincre les investisseurs que son plan de redressement coûteux peut restaurer son avantage en matière de fabrication.

Le lancement de Panther Lake, destiné aux ordinateurs portables haut de gamme dotés d'intelligence artificielle, est un test majeur de la capacité d'Intel à mettre à l'échelle sa technologie de fabrication 18A et à récupérer les parts de marché des PC perdues au profit de son rival AMD AMD.O .

Intel a déclaré que les processeurs graphiques et centraux intégrés dans Panther Lake offrent des performances 50 % plus rapides que la génération précédente de puces, Lunar Lake, qui était en grande partie fabriquée par son rival Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW .

Le processus 18A comprend une nouvelle conception des transistors et une méthode permettant de fournir de l'énergie à la puce de manière plus efficace.

Le Panther Lake utilise une conception "système sur puce" qui intègre généralement divers composants tels qu'un processeur graphique et une unité centrale de traitement sur un seul circuit.

La production du processeur commencera à s'accélérer cette année, la première unité devant être livrée avant la fin de l'année 2025. Il sera largement disponible à partir de janvier 2026.

Reuters a publié mardi des informations sur les spécifications et la disponibilité de la puce à l'adresse .

ENJEUX MAJEURS

"Panther Lake est extrêmement important pour Intel à de nombreux niveaux", a déclaré Bob O'Donnell, analyste en chef chez Technalysis Research.

Il pourrait servir de "confirmation des progrès continus de l'entreprise dans la fabrication de semi-conducteurs et montrer le type de puces que ses usines peuvent produire", a-t-il ajouté.

Le nouveau directeur général Lip-Bu Tan a, ces derniers mois, fortement réduit l'expansion massive de la fabrication impulsée par son prédécesseur Pat Gelsinger. En juillet, Intel a averti qu'elle arrêterait le développement de son futur processus 14A si elle n'obtenait pas de client.

Après que le président américain Donald Trump a demandé la démission de Tan en août, Intel a attiré de nouveaux investissements de SoftBank Group 9984.T et de Nvidia

NVDA.O . À la suite de la rencontre de Tan avec Trump et des responsables de la Maison-Blanche, l'administration a converti une subvention prévue dans le cadre du CHIPS Act en une participation de 9,9 % au capital de l'entreprise.

DES CATALYSEURS POUR L'INNOVATION

Les nouvelles technologies "sont des catalyseurs pour l'innovation dans l'ensemble de nos activités, alors que nous construisons un nouvel Intel", a déclaré M. Tan jeudi.

L'usine de fabrication de puces de l'entreprise en Arizona, connue sous le nom de Fab 52, est désormais pleinement opérationnelle et devrait atteindre une production à haut volume avec 18A dans le courant de l'année.

Le nouveau processeur serveur d'Intel, Clearwater Forest, qui sera lancé au cours du premier semestre 2026, est également fabriqué à Fab 52.

Alors qu'Intel n'a pas encore réussi à s'imposer sur le marché des processeurs graphiques d'IA dominé par Nvidia, la société espère que Clearwater Forest l'aidera à conquérir une part du marché des centres de données d'IA grâce à son efficacité énergétique.