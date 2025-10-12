Lecornu au défi de composer un gouvernement

Le Premier ministre Sébastien Lecornu, le 11 octobre 2025 à l'Haÿ-les-Roses, dans le Val-de-Marne ( POOL / Martin LELIEVRE )

Fragilisé par la défection de LR, Sébastien Lecornu est au défi de composer dans l'urgence un gouvernement qui risque de ne durer que quelques jours mais aura pour objectif premier de déposer un projet de budget au Parlement.

Le temps presse pour le Premier ministre tout juste renommé à Matignon qui est menacé de censure par un Parti socialiste échaudé par quatre semaines de négociations qui n'ont pas abouti à des concessions claires sur ses attentes. Mais qui, avec son exigence de suspension de la réforme des retraites pour prix d'une non-censure, est au centre de toutes les attentions.

En vertu de la Constitution, le Parlement doit disposer de 70 jours pour examiner un projet de budget avant le 31 décembre. Il faudrait donc que le texte lui soit transmis lundi ou mardi, en principe après un passage en Conseil des ministres.

Le président Emmanuel Macron et le Premier ministre Sébastien Lecornu, à Paris lors du défilé du 14 juillet 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Sébastien Lecornu, qui a démissionné lundi dernier parce que "les conditions n'étaient plus remplies", a fait monter la pression dimanche en promettant dans la presse dominicale qu'il ferait de même si ces conditions "n'étaient plus remplies à nouveau". "Je ne ferai pas n'importe quoi", a-t-il assuré à La Tribune dimanche, selon laquelle la nomination d'un gouvernement pourrait intervenir lundi ou mardi.

De fait, lundi, le Président Emmanuel Macron a annoncé qu'il se rendrait en Egypte pour marquer son "soutien à la mise en oeuvre de l'accord présenté par Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza". Ce qui pourrait hypothéquer la tenue d'un Conseil des ministres ce jour-là.

Le Premier ministre peut également décider de nommer un petit nombre de ministres régaliens, ainsi que les seuls titulaires des Finances et du Budget, pour aller plus vite. Mais nul ne sait comment ce gouvernement qui ne comptera pas de ministres LR ni du parti centriste UDI (Union des démocrates et indépendants) va pouvoir être composé dans le temps limité imparti à Sébastien Lecornu.

- "Texte par texte" -

Et si la question du casting et des délais était résolue, resterait encore celle de se maintenir. A l'exception du PS, l'ensemble de la gauche a appelé à la censure immédiate du gouvernement Lecornu 2, de même que le Rassemblement national et l'UDR d'Eric Ciotti.

Le président de l'Union des démocrates et indépendants (UDI) Hervé Marseille, à Matignon, le 4 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

Ce qui place le parti à la rose comme un "partenaire obligé" de la Macronie finissante, a persifflé dimanche le patron UDI des sénateurs centristes, Hervé Marseille, en prévenant qu'une censure est possible dès "cette semaine".

Car le groupe socialiste (69 députés) est le seul capable de sauver le futur gouvernement et a du coup placé la barre assez haut. Sans confirmation "de l'abandon du 49-3, des mesures pour protéger et renforcer le pouvoir d'achat des Français et une suspension immédiate et complète de la réforme des retraites, nous le censurerons", a-t-il prévenu dès vendredi.

Une telle suspension "n'épuiserait pas le débat sur le budget et l'avenir de la France, mais ce serait un gage de sa bonne foi et de sa volonté d'ouvrir une nouvelle période", a précisé Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, dans la Tribune Dimanche.

Le Premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure, le 10 octobre 2025 à l'Elysée, à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

"Il n'y a pas de deal caché (...) ce sera la censure et la dissolution ou pas", prévient le Premier ministre dans la presse dominicale.

Mais sur la question cruciale de la suspension de la réforme des retraites, ses anciens partenaires du "socle commun", y compris au centre, l'ont lâché.

Samedi, les Républicains ont claqué la porte, refusant toute participation au nouvel exécutif, alors qu'ils en étaient depuis la nomination de Michel Barnier à Matignon en septembre 2024. Ils ont néanmoins promis un "soutien texte par texte" au Parlement - qui équivaut à une non-censure.

L'allié traditionnel d'Emmanuel Macron, Horizons, le parti d'Édouard Philippe, a de son côté annoncé qu'il réservait sa participation "dans l'attente de ce que va proposer le Premier ministre pour le pays".

Même le Modem de François Bayrou s'est montré réservé, assurant que son engagement "était encore à déterminer en fonction des intentions du gouvernement".

Selon un sondage Ipsos BVA-CESI publié par la Tribune Dimanche, la popularité des ténors de l'ex-socle commun (Edouard Philippe, Gabriel Attal, Bruno Retailleau, Gérald Darmanin) est en forte baisse. Ils ont "donné aux Français le sentiment d'être dans des bisbilles personnelles, d'avoir ajouté au désordre national pour des enjeux de campagne présidentielle", a commenté Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos.