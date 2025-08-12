Intel, Nvidia, On Holding...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Albemarle

Producteur mondial de lithium pour batteries rechargeables, Albemarle a annoncé des changements dans sa structure organisationnelle afin de renforcer son agilité et son efficacité. Mark Mummert devient directeur général des opérations sous les ordres de Kent Masters, PDG d'Albemarle. Dans ce rôle, il veillera à l'optimisation des ressources et à la gestion de coentreprise, ainsi que la fabrication mondiale. En outre, il supervisera les projets d'investissement et la chaîne d'approvisionnement dans un modèle opérationnel entièrement intégré. Il remplace Netha Johnson.

Intel

Sur son réseau social Truth, Donald Trump a indiqué qu'il avait rencontré Lip-Bu Tan, le directeur général d'Intel, avec Howard Lutnick, son secrétaire au Commerce et Scott Bessent, le secrétaire au Trésor. Le président des États-Unis a qualifié cette rencontre de " très intéressante "et a précisé que les membres de son cabinet allaient passer du temps avec lui et faire des suggestions prochainement.

Nvidia

Selon Bloomberg, le gouvernement chinois aurait demandé aux entreprises du pays, notamment celles liées au gouvernement et à la sécurité nationale, de ne pas utiliser les processeurs H20 du géant américain Nvidia. Les autorités de l'Empire du milieu s'inquiètent principalement du niveau de sécurité de ces puces et pourrait également en profiter pour promouvoir des produits locaux.

On Holding

Au premier semestre 2025, le chiffre d’affaires net de On Holding a augmenté de 37,2%, à 1,47 milliards de francs suisses. La marge brute a progressé de 39,2%, à 896,1 millions de francs suisses. L'Ebitda ajusté est en hausse de 52,2%, à 256,1 millions de francs suisses. En revanche, le bénéfice net du fabricant suisse de vêtements de sport a diminué de 87,1%, à 15,8 millions de francs suisses. Le bénéfice par action est passé de 0,38 à 0,05 dollar sur ce semestre.