CAC 40
7 738,57
+0,52%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Intel, Nvidia, On Holding...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street
information fournie par AOF 12/08/2025 à 15:01

(AOF) - Albemarle

Producteur mondial de lithium pour batteries rechargeables, Albemarle a annoncé des changements dans sa structure organisationnelle afin de renforcer son agilité et son efficacité. Mark Mummert devient directeur général des opérations sous les ordres de Kent Masters, PDG d'Albemarle. Dans ce rôle, il veillera à l'optimisation des ressources et à la gestion de coentreprise, ainsi que la fabrication mondiale. En outre, il supervisera les projets d'investissement et la chaîne d'approvisionnement dans un modèle opérationnel entièrement intégré. Il remplace Netha Johnson.

Intel

Sur son réseau social Truth, Donald Trump a indiqué qu'il avait rencontré Lip-Bu Tan, le directeur général d'Intel, avec Howard Lutnick, son secrétaire au Commerce et Scott Bessent, le secrétaire au Trésor. Le président des États-Unis a qualifié cette rencontre de " très intéressante "et a précisé que les membres de son cabinet allaient passer du temps avec lui et faire des suggestions prochainement.

Nvidia

Selon Bloomberg, le gouvernement chinois aurait demandé aux entreprises du pays, notamment celles liées au gouvernement et à la sécurité nationale, de ne pas utiliser les processeurs H20 du géant américain Nvidia. Les autorités de l'Empire du milieu s'inquiètent principalement du niveau de sécurité de ces puces et pourrait également en profiter pour promouvoir des produits locaux.

On Holding

Au premier semestre 2025, le chiffre d’affaires net de On Holding a augmenté de 37,2%, à 1,47 milliards de francs suisses. La marge brute a progressé de 39,2%, à 896,1 millions de francs suisses. L'Ebitda ajusté est en hausse de 52,2%, à 256,1 millions de francs suisses. En revanche, le bénéfice net du fabricant suisse de vêtements de sport a diminué de 87,1%, à 15,8 millions de francs suisses. Le bénéfice par action est passé de 0,38 à 0,05 dollar sur ce semestre.

Valeurs associées

ALBEMARLE
79,380 USD NYSE -1,68%
INTEL
21,1250 USD NASDAQ +2,30%
NVIDIA
180,4700 USD NASDAQ -0,87%
ON HOLDING RG-A
42,600 EUR Tradegate +7,30%
ON HOLDING RG-A
49,760 USD NYSE +8,79%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 12/08/2025 à 15:01:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

