Le développeur du jeu Fortnite revendique une victoire contre Apple et Google

( AFP / CHRIS DELMAS )

Un tribunal australien a jugé qu' Apple et Google avaient abusé de leur position sur le marché dans un différend avec le créateur du jeu vidéo Fortnite, l'un des plus populaires au monde.

"C'est une VICTOIRE pour les développeurs et les consommateurs en Australie!" a déclaré Epic Games dans un communiqué mardi.

En 2020, Apple et Google ont tous deux retiré Fortnite de leurs magasins d'applications respectifs (App Store, Google Play Store), reprochant à son développeur Epic Games d'avoir conçu un système de paiements intégrés pour contourner les géants de la technologie.

Epic Games, a alors riposté en intentant une action en justice contre les deux géants de la technologie auprès d'une série de tribunaux à travers le monde.

La Cour fédérale d'Australie a estimé mardi que la domination des magasins d'applications des deux géants de la technologie avait réduit la concurrence, obligeant probablement les développeurs de jeux à payer des frais de commission plus élevés.

Le juge Jonathan Beach a toutefois rejeté les allégations d'Epic Games selon lesquelles Apple et Google auraient fait preuve d'un comportement inadmissible.

Après le jugement, un porte-parole de Google a déclaré que la société n'était pas d'accord avec certaines des conclusions du tribunal. "Nous examinerons la décision complète lorsque nous la recevrons et évaluerons nos prochaines étapes", a-t-il indiqué.

Des avocats australiens ont eux déposé une action collective en justice demandant une indemnisation de la part d'Apple et Google au nom des utilisateurs et développeurs de jeux.

"Le jugement est un tournant décisif", a déclaré Kimi Nishimura, du cabinet Maurice Blackburn Lawyers.

"Il envoie un message clair que même les entreprises les plus puissantes doivent respecter les règles et respecter les droits des consommateurs et des développeurs."

Fortnite est l'un des jeux vidéo les plus populaires au monde, avec des centaines de millions de joueurs enregistrés.