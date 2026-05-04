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Intel nomme un cadre de Qualcomm à la tête de ses activités PC et IA physique
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 23:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (nouveau dans l'ensemble)

Intel < INTC.O> a annoncé lundi avoir nommé Alex Katouzian à la tête de sa division PC et intelligence artificielle physique.

Le nouveau poste de M. Katouzian englobe l'activité PC, qui est l'un des piliers des revenus et des bénéfices d'Intel depuis des décennies.

M. Katouzian a travaillé chez Qualcomm QCOM.O pendant plus de 20 ans et a largement contribué au sein de la division des puces mobiles de l'entreprise, qui fabrique des processeurs pour smartphones et autres gadgets.

Qualcomm tente de contester la domination d'Intel et d'Advanced Micro Devices AMD.O sur le marché des PC avec une puce basée sur la technologie d'Arm Holdings.

Intel a indiqué que M. Katouzian prendrait ses nouvelles fonctions en mai.

La division IA physique d'Intel comprend des systèmes qui alimentent la robotique, les machines autonomes et d'autres appareils d'IA.

"Alex apporte une expertise technique approfondie, une solide discipline opérationnelle et des décennies d’expérience dans la création et le développement de plateformes informatiques mondiales", a déclaré Lip-Bu Tan, directeur général d’Intel, dans un communiqué. "C’est le leader idéal pour nous aider à repenser l’informatique client au-delà du PC traditionnel et à aligner cet avenir sur la prochaine vague de croissance de l’IA physique."

Intel a également nommé Pushkar Ranade, directeurtechnique par intérim, à ce poste à titre permanent. M. Ranade continuera d'exercer les fonctions de chef de cabinet de Lip-Bu Tan.

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