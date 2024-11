Intel : les perspectives trimestrielles apportent une lueur d'espoir

AOF - EN SAVOIR PLUS

Au quatrième trimestre, le groupe technologique anticipe un profit ajusté par action de 12 cents pour des revenus entre 13,3 et 14,3 milliards de dollars. Wall Street anticipait un profit de 6 cents et des revenus de 14,6 milliards de dollars.

"Les charges de restructuration ont eu un impact significatif sur la rentabilité du troisième trimestre, alors que nous avons pris des mesures importantes pour atteindre notre objectif de réduction des coûts", a déclaré David Zinsner, directeur financier d'Intel. "Les mesures que nous avons prises ce trimestre nous permettent d'améliorer notre rentabilité et nos liquidités tout en continuant à mettre en œuvre notre stratégie".

En difficulté, Intel a annoncé en août en place un plan de réduction des coûts de 10 milliards de dollars pour accroître son efficacité et sa compétitivité, qui passera par la suppression de plus de 15% de ses effectifs.

(AOF) - Intel est attendu en hausse à Wall Street à la faveur de perspectives moins mauvaise qu'anticipé. Au troisième trimestre, Intel a essuyé une perte nette de 16,64 milliard de dollars contre un profit de 297 millons d'euros, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, la perte par action est ressortie à 46 cents, à comparer au consensus d'une perte de 3 cents. Le groupe a enregistré ce trimestre des charges de restructuration pour 5,6 milliards de dollars.

